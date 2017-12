Eine Geschichte, die Kraft spendet

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Alle Jahre wieder kommen Menschen am Heiligen Abend in die Kirchen, um die altbekannte Geschichte von Christi Geburt zu hören, zu sehen und zu feiern. Für die Krippenspiel-Aufführung im Gemeindehaus Kreuz haben die Proben schon Anfang November begonnen.

"Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt..." Es ist die klassische Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, die Heiligabend als Krippenspiel im evangelischen Gemeindehaus Kreuz in der Friedrich-Ebert-Straße aufgeführt wird. "Diese Geschichte hat nichts von ihrer Bedeutung verloren", sagt Hildegard Anlauff. Die Menschen fänden in ihr Kraft, Halt und Trost. "Deswegen sind die Kirchen Weihnachten auch immer voll", ist die Gemeindepädagogin überzeugt.

Seit sie 2002 mit ihrer Arbeit - "der schönsten Arbeit auf der Welt", wie sie sie nennt - begonnen hat, betreut sie die Krippenspiel-Vorbereitungen. "Wir haben die Geschichte auch schon mal aus der Perspektive der Tiere erzählt oder aus der Sicht von Krippenfiguren, die plötzlich lebendig wurden", erinnert sich Hildegard Anlauff. Sie wählt die Textvorlage aus, passt sie an die Anzahl und das Alter der Darsteller an. In diesem Jahr sind die "Kleinen" aus der Christenlehre-Gruppe dran, also Kinder aus der ersten bis dritten Klasse. Für sie haben die wöchentlichen Proben gleich nach den Herbstferien begonnen.

Einige Kinder haben bereits Erfahrung, so wie Sofie Goroll, die im Vorjahr einen Hirten spielte. In diesem Jahr ist sie die Maria. "Aufgeregt bin ich nicht", sagt sie selbstbewusst. Aber auch Lenya Figura, die jüngste Darstellerin im Engelskostüm ist textsicher und kein bisschen ängstlich. "Manchmal kommt das Lampenfieber erst kurz vor dem Auftritt", sagt Hildegard Anlauff. Angst davor, den Text zu vergessen, müsse aber niemand haben. "Ich sitze als Souffleuse in der ersten Reihe", beruhigt sie. Wichtig sei, dass die Kinder ihre Stichworte kennen und rechtzeitig das Mikrofon weiterreichen, damit sie im vollbesetzen Gemeindesaal zu verstehen sind. "Wir üben das bei den Proben immer mit einem Stift", sagt Hildegard Anlauff und schmunzelt.

Die Kostüme und Requisiten, darunter ein Esel, Schafe und die Krippe, stammen aus dem reichhaltigen Fundus der evangelischen Kirchengemeinde, in der in den vergangenen Jahren allein zwölf Musicals aufgeführt wurden - zuletzt "Martin Luther" als musikalische Zeitreise zur Reformation.

Neben den beiden Christenlehre-Gruppen im Gemeindebezirk Kreuz betreut Hildegard Anlauff acht weitere Kindergruppen als Arbeitsgemeinschaft im Hort der evangelischen Grundschule. Dort sprechen sie über biblische Geschichten und die Bedeutung der christlichen Feiertage. "Das Interesse an religiöser Bildung ist groß", hat sie festgestellt.