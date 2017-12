Weiler, Dumont und Gudzuhn zu Gast

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZi) Die größte Bibliothek des Landkreises steht in Neuenhagen. Und sie ist weit mehr als nur eine Ausleihstation für die unterschiedlichen Medien. Die Anna-Ditzen-Bibliothek um Chefin Stefanie Reich und ihr Team bietet Lesungen und komödiantische Abende. Ab sofort gibt es Karten für alle Veranstaltungen. Los geht es am 26. Januar. Dann wird Helge Timmerberg aus "Reisen ist Bungee-Jumping für die Seele" lesen. Er berichtet von Barcelonas Rambla, die die Altstadt in legal und illegal teilt. In Palermo schreibt er sich kräftezehrenden Liebeskummer von der Seele. In Fukushima erlebt er tiefste Demut und in Rio einen grandiosen Filmriss.

Peter Walther hat mit "Hans Fallada. Die Biografie" eine umfangreiche und spannende Biografie vorgelegt, die zum 70. Todestag Ditzens große Beachtung fand. Erwartet wird er im Bürgerhaus am 16. Februar. Bei den Neuenhagener Begegnungen wird am 22. März Jan Schulte-Kellinghaus, Programmdirektor des rbb, zu Gast sein.

Unbestritten ein Höhepunkt wird der 8. Juni werden, wenn sich Sky Dumont und Christine Schütze unter dem Motto "Jung sterben ist auch keine Lösung" einen offenen Schlagabtausch der Geschlechter und die ganze Wahrheit über Männlichkeitsrituale, Mutterkomplexe und die ganz große Liebe bieten.

Am 21. Juli wird zum 125. Geburtstag Hans Falladas Jörg Gudzuhn erwartet, der aus "Der eiserne Gustav" liest. Aber erst nach dem schon traditionellen Spaziergang durch Neuenhagen. Am 19. Oktober lockt wieder die lange Nacht der Bibliothek. Dann gibt es wieder einen Mix aus Lesung, Konzert und Film. Fans von Jan Weiler sollten sich Tickets für den 13. November sichern. Er liest dann aus dem höchst amüsanten Buch "Und ewig schläft das Pubertier". Am 8. Dezember heißt es: "Es ist wieder Bratapfelzeit" - die Weihnachtslesung in der Anna-Ditzen-Bibliothek.