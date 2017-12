Das doppelte Tischchen

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Als meine Kollegen auf die Idee kamen, in dieser Ausgabe darüber zu berichten, wie sie Weihnachten verbringen, dachte ich nur: "Oh, nein." Abgesehen davon, dass ich mich bereits vor mehr als einem Jahr für den Dienst an diesen Tagen gemeldet hatte, weiß ich wirklich noch nicht, wie das Fest laufen wird. Denn: Mir wird ein ganz besonderer Mensch fehlen - mein Mann, der am 15. Januar dieses Jahres gestorben ist. Und doch kam mir jetzt eine Weihnachtsgeschichte in den Sinn, die ich beisteuern könnte. Geschrieben hatte ich sie ihm zu unserem Hochzeitstag am 19. Dezember vor zehn Jahren - aus seiner Sicht. Hier folgt sie nun etwas gekürzt:

Im vergangenen Jahr erklärte meine Frau, sich vom Weihnachtsstress nicht anstecken zu lassen, und den Baum gegebenenfalls erst am Heiligabend zu schmücken. Das kenne sie aus ihrer Kindheit, entgegnete sie auf meine Einwände. Also habe ich sie machen lassen. Obwohl sie ankündigte, den Baum auch nicht so bunt schmücken zu wollen. Das ruhige Rot des Gros unserer Kugeln, Zapfen und sonstigen Anhänger sollte aus ihrer Sicht überwiegen. Ich gebe zu, dass ich skeptisch war, doch als unter Einbuße eines Mittagessens der Baum herausgeputzt war, freute ich mich mit. Aber danach müssen selbst Erwachsene noch eines meistern: die Geschenke möglichst ungesehen unter den Baum zu legen.

Offenbar hatte ich vergessen, dass man sich mit zu viel Neugier die Überraschung und Freude bei der Bescherung kaputt machen kann. Da schleppte meine Frau doch einen Karton ins Wohnzimmer, auf dem etwas abgebildet war, was mir von einer meiner Bestellungen noch gut in Erinnerung war. Also maulte ich herum und fragte, warum Pakete, die an mich adressiert sind, in irgendwelchen Ecken verschwinden. An ihre Antwort kann ich mich nicht mehr erinnern, denn just in dem Moment klingelte es. Als wir vor fast fünf Jahren nach Buckow zogen, folgte uns die Großmutter meiner Frau. Ohne sie wird seither kein Weihnachtsfest begangen.

Bei der Bescherung übernehme ich normalerweise die Regie. Also forderte ich meine Frau auf, das schon erwähnte Paket zu öffnen. Doch sie weigerte sich! Das sei noch gar nicht dran, erklärte sie. Da half kein Bitten und Drängen. Stattdessen fragte sie mich, warum sie ein Geschenk auspacken soll, was gar nicht für sie bestimmt sei. Ich verstand nichts mehr. Der Oma im Sessel ging es wohl kaum anders. Mein vielleicht schon leicht ärgerlicher Hinweis an meine Frau, dass ich etwas bestellt habe, das sie doch bitte endlich auspacken möchte, verhallte.

"Wieso soll ich etwas auspacken, was mein Weihnachtsmann gestern noch für dich gekauft hat?", entgegnete sie und fügte hinzu: "Das kleine Tischchen wird wunderbar zwischen die beiden braunen Ledersessel passen." Das klang einleuchtend, ließ bei mir aber kaum Freude aufkommen. Ich kam nicht umhin, das Paket selbst aufzumachen. Hatte ich nicht ein ähnliches Tischchen bestellt, ging es mir durch den Kopf. Was sollen wir denn nur mit zwei davon? Es war an der Zeit, das Ganze aufzulösen. Meine Frage nach einem weiteren Paket wurde allerdings verneint. Nicht rechtzeitig geliefert - das enttäuscht.

Doch meine Frau sah das pragmatisch. Den von ihr mitgebrachten Tisch, so habe sie vereinbart, könne sie nach dem Fest noch umtauschen. Wenn der von mir bestellte Tisch also besser sei, würde sie ihren wieder zurückbringen, machte sie mir ein milder stimmendes Angebot. Später beim Vorlesen der Post konnte sie sich vor Lachen kaum halten. "... teilen wir Ihnen mit Bedauern mit, dass der von Ihnen bestellte Butlertisch zurzeit nicht lieferbar ist", hörte ich gerade noch heraus. "Der kommt mir nicht ins Haus", bestimmte meine Frau, obwohl selbst die Oma mit den Augen rollte. Schließlich hätten wir keinen Butler, folgte die Begründung. Ihr Möbelstück sei dagegen ein Kapitänstisch. "Das klingt besser", meinte sie. Und dass Frauen offenbar doch gut mit Geld umgehen können, stellte sich kurz darauf beim Vergleich mit dem Katalog heraus. Für die eingesparte Summe waren wir ein paar Tage später schön essen.