Hochzeitsjubiläum am Heiligen Abend

Elke Kögler

Wiesenau (ekö) Der diesjährige 24. Dezember ist für Ines und Mattias Friedel aus Wiesenau ein ganz besonderer Tag. Am Tag des Heiligen Abends jährt sich ihr Hochzeitstag bereits zum 25. Mal. Da wird es auf jeden Fall mehr Gratulationen geben als in den Jahren zuvor, sind sich die Kinder und Eltern der beiden Wiesenauer sicher.

Zu dem nicht ganz gewöhnlichen Hochzeitstermin im Jahre 1992 kam es, weil sämtliche Heiratstermine beim Standesamt im damaligen Stalinstadt ausgebucht waren. Nachdem dieser Termin zunächst Entsetzen bei Verwandten auslöste, sind die anfänglichen Bedenken über das jährliche Zusammentreffen von Weihnachts- und Hochzeitsfestivitäten Freude über die langjährig bestehende Ehe gewichen.

Obwohl sich der Tagesablauf aufgrund der Silbernen Hochzeit geringfügig von den Festivitäten vergangener Jahre unterscheiden wird, startet auch der diesjährige 24. Dezember bei den Friedels mit Traditionen. Zuerst werden die beiden die Vorstellung des Snowy-Musicals besuchen, die um 14 Uhr im Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt beginnt. Bei dem Kindermusical spielt nämlich bereits zum dritten Mal ihr Sohn Willi Friedel mit. Dort übernimmt er ebenso bereits seit drei Jahren die Rolle des zwar tollpatschigen aber pflichtbewussten Polizisten Otto.

Im Anschluss an den Musicalbesuch geht es für das silberne Hochzeitspaar traditionell zur inzwischen etablierten Zeremonie des Turmblasens in Eisenhüttenstadt. Ab 16 Uhr werden vom Dach des Hochhauses in der Lindenallee 36 wieder weihnachtliche Weisen erklingen.

Nach dem Erleben mehrerer weihnachtlicher Seh- und Hörgenüsse fahren die Friedels schließlich nach Hause nach Wiesenau. Dort findet wie in jedem Jahr das weihnachtliche Kaffeetrinken und Kuchen essen statt. Unter anderem wird es wieder Käsekuchen geben.