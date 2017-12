Unikate für festlichen Lichterglanz

In der kerzenwerkstatt der Christophorus-Werkstätten © Foto: MOZ/Bettina Winkler

Vielfalt in Form und Farbe: Mitarbeiterin Nicole Tietz und Sven Hettwer, Abteilungsleiter Eigenproduktion, verpacken die Kerzen in Klarsichtfolie. Jedes handgemachte Unikat erhält noch ein Kärtchen mit Sicherheitshinweisen. © Foto: MOZ/Bettina Winkler

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Adventszeit und Weihnachten ohne Lichterschein ist undenkbar. In der Kerzen-Werkstatt der Fürstenwalder Samariteranstalten entstehen handgemachte Unikate in vielen Formen und Farben. Seit August arbeiten die Mitarbeiter an der individuellen Festtags-Kollektion.

Kegel aus weißem Wachs stehen aufgereiht am Arbeitsplatz von Frank Knappe. Der Mann nimmt sich einen Kerzenrohling, kontrolliert diesen auf das richtige Maß. Sind einige Millimeter zu viel, zieht Frank Knappe ihn über eine Heizplatte im A4-Format und schmilzt das überflüssige Wachs ab. Die Atmosphäre ist gemütlich und der Geruch von warmen Wachs irgendwie heimelig. "Brennende Kerzen sind für mich das Sinnbild von Gemütlichkeit und Weihnachten", sagt Nancy Langfeld, Fachkraft in der Kerzen-Werkstatt der Samariteranstalten in der Alten Neuendorfer Straße, in der Menschen mit psychischen Erkrankungen arbeiten.

Um die 2500 Kerzen jährlich werden dort in Handarbeit hergestellt. Rote Zipfelmützen mit Schnee, Tannenbäume bedeckt mit Raureif, Kugeln mit goldenen Streifen und große Stumpen mit Engelsgesicht - die Palette der handgemachten Unikate, die seit August entstehen, ist vielfältig. Die Produkte sind bundesweit gefragt. Sie werden direkt in der Werkstatt, im Fürstenwalder Christopherus-Shop und in anderen Läden von behinderten-Werkstätten angeboten.

Jetzt, kurz vor Weihnachten, ist Ruhe in den Räumlichkeiten eingekehrt. Nicole Tietz wickelt die letzten Stücke der Weihnachts-Kollektion in Klarsichtfolie, bindet eine Schleife und befestigt ein Schild mit der Aufschrift "Handarbeit" und Benutzerhinweisen. "Kerzen sollten nur unter Aufsicht brennen und dabei auf einen feuerfesten Untersetzer stehen", warnt Abteilungsleiter Sven Hettwer, der Kerzenschein mag, aber auch um die Gefahren weiß. "Bei uns wird der Weihnachtsbaum aus Sicherheitsgründen mit elektrischen Lichtern geschmückt. Ich habe drei Kinder, die um den Baum wuseln, dass ist mir zu gefährlich", erzählt er. Dafür erstrahlen bei seiner Mutter Christine jedes Jahr echte Kerzen am Tannenbaum - natürlich handgemachte aus der Werkstatt. Ausgangsmaterialien für die vielfältigen Unikate sind das aus Palmöl - einem nachwachsenden Rohstoff - hergestellte Stearin, Paraffin, das aus Erdöl herstellt wird, und das natürliche - aber auch teurere - Bienenwachs.