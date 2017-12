Speck einfach wegtanzen

MOZ

Fürstenwalde (us) Zur Speck-weg-Party wird nach den Feiertagen, am Mittwoch, in die Tanzschule Gertitschke & United dancers im Fürstenwalder Julius-Pintsch-Ring 11 eingeladen. Um 16.30 Uhr starten die Jüngsten mit einer 60-Minuten-Fitness-Runde. Ab 18 Uhr sind erwachsene Tanz- und Fitnessbegeisterte eingeladen, sich kostenlos nach den Festessen in Schwung zu bringen.

Zumba-Fitness wird diesmal mit Kapow und seinen coolen Moves ergänzt. Zudem kann man das neue Programm Pound kennenlernen.