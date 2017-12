Sperrung fürs Turmblasen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Lindenallee in Eisenhüttenstadt kommt es am Sonntagnachmittag zu Verkehrsraumeinschränkungen. Von 15 bis 17.30 Uhr wird der Abschnitt zwischen Eichendorffstraße und Puschkinstraße für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund dafür ist das Turmblasen auf dem dortigen Hochhaus. Beginn der traditionellen Veranstaltung am Heiligabend ist um 16 Uhr. Etwa eine Stunde lang werden Weihnachtslieder vom Balkon von Helga Boehm erklingen. Für warme Getränke an diesem Nachmittag wird gesorgt.