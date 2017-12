Entsorgungstermine zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Aufgrund der Feiertage weichen die Entsorgungstage für Restabfall, Bioabfall, Altpapier und Leichtverpackungen von den üblichen Touren ab. Die Entsorgungstermine werden vorgefahren und nachgefahren. Bürger sollten die neuen Entsorgungstermine beachten.

So werden die regulären Leerungstermine von Dienstag, 26. Dezember bis Freitag, 29. Dezember, um einen Tag nachverlegt. Das heißt, Leerungen, die generell am Dienstag stattfinden, werden nun am Mittwoch vorgenommen. Würde regulär am Mittwoch geleert werden, so wird nun am Donnerstag geleert.

Gleiches gilt für die Leerungstage im neuen Jahr. Vom 1. bis 5. Januar verschieben sich die Leerungstage ebenfalls um einen Tag nach hinten. Ab Montag, den 8. Januar, erfolgt die Abfallentsorgung dann wieder entsprechend regulär nach dem geltenden Abfalltourenplan 2018.

Die Weihnachtsbaumentsorgung findet dann in der 2. und 3. Kalenderwoche (KW) statt. Die Weihnachtsbäume müssen am jeweiligen Abfuhrtag ohne Baumschmuck und Lametta bis 6 Uhr zur Abholung bereit gelegt werden. Für Brandenburger Bürgerinnen und Bürger, die ihren Weihnachtsbaum selbst entsorgen möchten, räumt die Märkische Entsorgungsgesellschaft

mbH die Möglichkeit ein, diesen am 28. und 29. Dezember sowie ab dem ab 2. Januar kostenlos auf dem Wertstoffhof in der August-Sonntag-Straße 3 anzuliefern. Zu beachten ist hier, dass der Wertstoffhof zwischen Weihnachten und Neujahr nur am Donnerstag, 28., und Freitag. 29. Dezember, in der Zeit von 8.00 bis 18 Uhr geöffnet hat.

Die jeweiligen Termine der Weihnachtsbaumentsorgung für jedes Gebiet sind im Abfallkalender 2018 enthalten.