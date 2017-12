Weihnachten ohne Heimlichkeiten

Sandra Jütte

Gransee (GZ) Was für uns hier in Deutschland Normalität ist, musste sich Familie Teimouri erst hart erkämpfen. Um ihre Religion frei ausleben und einfach Weihnachten feiern zu können, flohen Vater, Mutter und Tochter vor sechs Jahren aus dem Iran nach Europa.

Bunte Kugeln, glänzende Schleifen und kleine Weihnachtsmänner lassen den künstlichen Tannenbaum in der Ecke des Wohnzimmers erstrahlen. Darunter steht ein kleines Krippenspiel. Im Fenster der Küche funkelt eine Lichterkette. Familie Teimouri hat es sich in ihrer Granseer Wohnung kurz vor Weihnachten gemütlich gemacht. Dass sie das Fest so genießen können, war jedoch nicht immer so. Aufgewachsen sind Mutter Soudabeh und Vater Sadegh, wie mehr als 99 Prozent der Iraner, als Muslime. "Damals habe ich oft Angst gehabt", erzählt die 57-Jährige. Angst vor vielen Vorschriften und Geboten der Staatsreligion. Schließlich habe sie heimlich die Bibel gelesen - die sie offiziell nicht hätte besitzen dürfen - und darin sei alles so "nett" und "gut" gewesen. Das Paar entscheidet sich vor etwa sieben Jahren für den christlichen Glauben. Darauf steht im Iran die Todesstrafe. "Dass man die Religion gewechselt hat, darf man dort nicht sagen", übersetzt Tochter Haniyeh aus dem Persischen.

Ihren Glauben übt die Familie zunächst heimlich aus. Auch das Weihnachtsfest gibt es in der Islamischen Republik nicht, höchstens unter den wenigen gebürtigen Christen. Nur hinter verschlossenen Türen kann die Familie am 24. Dezember um den Tannenbaum herum die Geburt Jesus feiern, mit Gesang, Tanz und Geschenken. Da in dem Land auch zum Geburtstag oder zu Hochzeiten farbige Kugeln an die Wände gehangen werden, gibt es zumindest Baumschmuck.

Mutter Soudabeh erinnert sich an ihre Kindheit, als der Iran noch ein Königreich war. "Da liefen im Fernsehen auch westliche Filme, in denen ich gesehen habe, wie Weihnachten gefeiert wird. Und christliche Cartoons. Die habe ich immer gerne geguckt", sagt sie und lächelt. Damals habe man seine Religion noch eher ausleben dürfen, denkt sie zurück. Mit der Revolution und der Proklamation der Islamischen Republik Ende der 1970er-Jahre endete diese Freiheit abrupt. "Der Iran nennt sich zwar demokratisch, das ist es aber nicht", erklärt Haniyeh. Neben der Religion ist dort etwa auch die freie Meinungsäußerung stark eingeschränkt.

Aus Angst vor Verfolgung, aber auch weil sie gegen die Politik sind, flieht die Familie schließlich vor sechs Jahren aus Teheran zunächst ins griechische Athen. Dort lebt seit einigen Jahren bereits ein Bruder von Haniyeh. Zum ersten Mal erleben die Teimouris in Europa ein Weihnachtsfest ohne sich verstecken zu müssen. Und adventliche Dekoration in der Öffentlichkeit. "Das habe das immer nur in den Filmen gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal daneben stehen würde", sagt Mutter Soudabeh mit leuchtenden Augen: "Dafür danke ich Gott." Vor genau vier Jahren, am 21. Dezember, lassen sich die Eheleute in einer Baptisten-Kirche in Griechenland taufen, Tochter Haniyeh bekennt sich vor zwei Jahren in Gransee zum christlichen Glauben. "Das war ein glücklicher Tag", empfindet es Soudabeh, die ein silbernes Kreuz um den Hals trägt, und ihre Tochter fügt hinzu: "Jetzt haben wir Gott in unserem Herzen." Jeden Sonntag besucht die Familie hier die Kirche - auch das war zuvor im Iran nicht möglich.

Weil sie sich in Griechenland aber nicht akzeptiert und wohl fühlen, zudem Jobs rar sind, fangen die Drei vor zweieinhalb in Deutschland noch einmal von vorne an. Soudabehs Deutsch ist noch gebrochen, regelmäßig besuchen sie und ihr Mann den Deutschunterricht. "Ich verstehe es besser", entschuldigt sie sich. Beim Übersetzen hilft daher oft ihre Tochter, die seit zwei Jahren das Gymnasium in Gransee besucht. "Am Anfang war so eine kleine Stadt ungewohnt für mich", gibt Haniyeh zu. Mittlerweile sei sie aber froh hier zu sein, auch wenn sie manchmal ihre Heimat vermisse.

Sie berichtet von Freunden, die sie zurückgelassen hat, und dem saureren Essen, das im Iran typisch sei. Zur Demonstration holt sie einen schwarzen Kaubonbon, der einen das Gesicht verziehen lässt und zunächst auch ein wenig bitter schmeckt. Dafür hätten ihnen hier viele Menschen geholfen, die nun ihre neuen Freunde geworden sind. "Die sind wie eine Familie", ergänzt Soudabeh.

Mit einigen vor ihnen werden sie am Sonntag auch wieder die Geburt Jesus feiern. Ganz klassisch mit einem Kirchenbesuch und Ente - und ohne Angst haben zu müssen, dass die Polizei vor der Tür steht. "Luftig-leicht", nennt es Soudabeh. Das größte Weihnachtsgeschenk für die Familie wäre wohl eine Aufenthaltserlaubnis. "Und für die Menschen im Iran wünsche ich mir, dass sie wie wir Jesus kennenlernen und gerettet werden", sagt die Mutter.