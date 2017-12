Juliane Keiner

Fläming (BRAWO) Wer in Not gerät, mit geringen finanziellen Mitteln auskommen muss, eventuell von gesundheitlichen Problemen geplagt ist oder allein durchs Leben geht, erfährt durch die Nähe, die Liebe eines tierischen Gefährten Lebensqualität. Tierbesitzer geben zumeist ihr letztes Geld für Tierfutter, auch wenn wenig bleibt, den eigenen Hunger zu stillen.

Die Tiertafel Bad Belzig e.V., gegründet 2015, hilft genau dann, in den schweren Momenten. In der Region mobil unterwegs, stehen die Ehrenamtler regelmäßig bei brennender Sonne und frostigen Temperaturen zur Futterausgabe in Wiesenburg, Niemegk und Bad Belzig. Bei Dorf- und Stadtfesten zugegen, wird Präsenz gezeigt und werden Spenden gesammelt. Nun sind die Helfer auf Hilfe angewiesen.

Das vor zwei Jahren angekaufte "Tiertafel-Mobil", eine Grundlage der mobilen Futterausgabe, muss zur Generalüberholung. Die Mängel werden stetig mehr, Anfang 2018 ist der TÜV nötig. "Uns fehlt das Geld", so Katrin Krause, Vorstandsvorsitzende. Rege wurden bereits die Autohäuser der Region angerufen. "Mit der Bitte auf Unterstützung sind wir zumeist auf taube Ohren gestoßen", so Katrin Krause. "Doch ohne die nötigen Reparaturen und den TÜV oder einen gut erhaltenen, gebrauchten Ersatzwagen können wir unsere ehrenamtliche Tätigkeit nicht weiter aufrechterhalten."

Freunde, Unterstützer, Gleichgesinnte, Unternehmer, Gewerbetreibende werden dringend um Unterstützung gebeten! Wer kann und möchte helfen?

Bankverbindung:

Tiertafel Bad Belzig e.V.

IBAN:

DE03 1606 2008 4100 8731 00

BIC:

GENODEF1LUK

VR-Bank Fläming eG

Paypal:

paypal@tiertafel-badbelzig.de