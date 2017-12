Geschenke für Kinder der Region

Juliane Keiner

Linthe/Brück (BRAWO) Die Kinder der Kita Rappelkiste in Linthe erwarteten gespannt den Besuch des Weihnachtsmanns. Zuvor übergab Gemeindevertreterin und Mitglied des Kreistages Melanie Balzer Spielzeug an ihn, welches er gleich an die Kinder verschenkte.

Neben der kleinen Freude für die Kinder ist Melanie Balzer aber vor allem der Dank an die Beschäftigten wichtig: "Die kommunale Kita Rappelkiste in Linthe hat ein aufregendes Jahr hinter sich. Viele neue Kinder kamen in die Kita. Alle Plätze sind belegt. Dank der Unterstützung des Amtes Brück konnten alle freien Erzieherinnenstellen besetzt werden, so dass Engpässe schnell beseitigt wurden." Im Jahr 2017 wurden mehrere Erzieherinnen und Erzieherhelferinnen eingestellt. "Besonders freue ich mich, dass das Team so harmonisch zusammen arbeitet und die "Neuen" freundlich von den "Alten" aufgenommen wurden. Vom guten Arbeitsklima in der Kita profitieren unsere Jüngsten am meisten", freut sich Balzer. Der Erhalt des guten Klimas ist den Gemeindevertreterinnen Katja Artz und Melanie Balzer auch zukünftig wichtig. Im neu gegründeten SPD-Ortsverein Linthe wird die Kinder- und Jugendarbeit eines der zentralen Themen sein, die sich die Mitglieder in ihrer ersten Sitzung auf die Liste für 2018 geschrieben haben.

Auch die Kinder im Übergangswohnheim in Brück werden sich in diesem Jahr über eine Vielzahl von Geschenken freuen dürfen. Die Brücker haben dem Verein "Mensch SEIN" Spielzeuge, Plüschtiere und Süßigkeiten gespendet, die von ehrenamtlichen Helferinnen wunderschön verpackt und übergeben wurden. Die Leiterin des Hauses, Ricarda Müller, zeichnet sich für diese Aktion verantwortlich. "Als Mitglied des Sozialausschusses des Landkreises Potsdam-Mittelmark erfahre ich viel über die Situation der Geflüchteten im Landkreis. Mit meinem kleinen Weihnachtsbeitrag möchte ich den Kindern im Übergangswohnheim eine Freude bereiten und mich bei allen ehrenamtlich Engagierten, allen voran dem Integrationsbeirat des Landkreises Potsdam-Mittelmark und den zahlreichen integrativ wirkenden Vereinen und Initiativen bedanken. Ihre Zeit und ihr Engagement sind durch nichts zu ersetzen", lobt Melanie Balzer.