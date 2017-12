Schule beschmiert

Dietmar Stehr

Neuruppin (MOZ) Zwei Elfjährige stehen im Verdacht, am Donnerstagabend mit Schmierereien an der Neuruppiner Karl-Liebknecht-Grundschule einen Sachschaden in Höhe von rund 10000Euro hinterlassen zu haben. Das nicht strafmündige Duo - ein Junge und ein Mädchen, die beide die Schule besuchen - sind laut Polizei sowohl beim Einkauf von Farb-Sprühdosen sowie beim Verlassen des Schulgeländes beobachtet worden. Dort fanden sich danach 17Schriftzüge und Zahlenkombinationen in roter, blauer, grüner und schwarzer Farbe ohne politischen Inhalt.