Bürgermeister schickt Großfamilie in den Urlaub

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) Mutter, Vatter, fünf Töchter, zwei Söhne und zwei Hunde: Langweilig oder gar ruhig wird es bei Familie Schwitzer nie.

Jede gemeinsame Unternehmung muss genau geplant werden. "Wenn alle zusammen fahren wollen, brauchen wir zwei Autos", sagt Mutter Nadine. Die Weihnachtseinkäufe müssen in mehreren Etappen erledigt werden. Brot, Obst, Gemüse und Getränke für neun Personen und drei Tage - da kommt eine Menge zusammen. Gemeinsam im Urlaub war die komplette Familie noch nie, nicht nur, weil das so schwierig vorzubereiten ist, sondern natürlich auch, weil ein Neun-Personen-Urlaub richtig ins Geld geht.

Den Wunsch, einmal mit allen in die Ferien zu fahren, äußerte Nadine Schwitzer im September bei einem Besuch im Schloss. Damals überreichte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) den Eltern die Patenschaftsurkunde des Bundespräsidenten für das siebte Kind Ian Colin. "Ich habe mich an den Urlaubswunsch erinnert", sagte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke bei einem Besuch der Familien in Oranienburg-Süd. So ganz überraschend war die Visite zwar nicht - Mutter Nadine hatte extra einen Käsekuchen gebacken, die Familie wusste aber nichts von dem Scheck, den Laesicke dabei hatte.Er überreichte Süßigkeiten und 1632,83 Euro. Das ist die Hälfte aus dem Erlös vom Konzert des Heeresmusikcorps der Bundeswehr. Die andere Hälfte geht wie immer an die Kriegsgräberfürsorge.

"Sie haben mich mit Ihrer unkomplizierten Art beeindruckt und ich weiß, dass die Spende bei Ihnen in guten Händen ist", sagte Laesicke und machte die Familie erst einmal sprachlos. "Mir fehlen die Worte", sagte Nadine Schwitzer.

Das Geld kommt wie gerufen. Tatsächlich will sich die Familie im August endlich den Wunsch vom ersten gemeinsamen Urlaub erfüllen. "Wir haben ein Ferienhaus auf Fehmarn gefunden", sagt Michael Schwitzer. "Wir freuen uns sehr auf den Urlaub", sagen die Kinder. Die passende Unterkunft für die neunköpfige Familie musste lange gesucht werden. "Die meisten Ferienwohnungen sind zu klein", sagt die Mutter. Die Familie hätte zwei Wohnungen buchen müssen. Aber dann wäre es zu teuer geworden. Bei der An- und Rückfahrt muss sich die Familie aber aufteilen. Sie fährt mit zwei Autos. Den letzten gemeinsamen Urlaub verbrachte die Familie im Sommer 2014 auf einem Campingplatz in Bayern. Die beiden Kleinsten waren damals noch nicht dabei. Der sehr aufgeweckte Ian Colin, der gerade das Laufen lernt, wird im Januar ein Jahr alt.