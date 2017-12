Plädoyer nach fast drei Jahren

Dietrich Schröder

Zielona Góra (MOZ) Sie sollen 135 Autos in Brandenburg, Berlin und Sachsen sowie 17 in Polen gestohlen haben. Der Prozess gegen 22 Tatverdächtige, die alle aus der Stadt Zielona Góra und deren näherer Umgebung stammen, hatte vor fast drei Jahren, im Februar 2015, begonnen. Bei seiner Eröffnung galt er als kleine Sensation, schließlich waren die Tatverdächtigen vom ersten gemeinsamen Team ermittelt worden, das Kriminalisten aus Brandenburg und der Wojewodschaft Lebuser Land Ende 2013 gebildet hatten.

Die meisten Taten liegen noch weiter zurück, die ersten stammen aus dem Jahr 2011. Die Bande stahl anfangs, was sich ihr bei nächtlichen Fahrten über die Grenze als Ziel bot: Zwei Audis, die in Bad Freienwalde entwendet wurden, ein Renault aus Angermünde und ein Citroen aus Eberswalde stehen genauso auf der langen Liste, wie zahlreiche Mercedes Sprinter in Berlin.

Zunächst standen die deutschen Ermittler vor dem Problem, dass sie immer nur Einzeltäter ergreifen und nicht zu den Strukturen der Banden vordringen konnten. Nach dem Ermittlungserfolg, für den auf 5000 Seiten Fakten und Aussagen mit erdrückender Beweislast zusammengetragen wurden, war aber auch mit einer raschen Verurteilung der Täter gerechnet worden.

Doch der Prozess schleppte sich dahin, weil Angeklagte aus den verschiedensten Gründen fehlten, der Richter wechselte oder erkrankte und auch die Strafprozessordnung in Polen verändert wurde. Im Mai 2016 wurden Mitarbeiter des Brandenburger Landeskriminalamts dann als Zeugen nach Zielona Góra vorgeladen. Doch die Anwälte der 22 Angeklagten fanden immer neue Gründe, um das Verfahren in die Länge zu ziehen.

Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche war es nun aber soweit: Staatsanwalt Slawomir Grabowski hielt sein Plädoyer, in dem er für den vermeintlichen Kopf der Bande, Eugeniusz S., acht Jahre und gegen neun weitere Mitglieder Strafen zwischen sechs und zwei Jahren Haft forderte. Für die weiteren Verdächtigen, darunter eine junge Frau, beantragte er geringere Bewährungsstrafen.

Eugeniusz S,. der wie sein Vater und zwei seiner Brüder zur Bande gehörte, hatte sich als einziger Angeklagter durchgehend in Untersuchungshaft befunden. Drei weitere Angeklagte, die zum Prozessauftakt noch wegen anderer Strafen in Haft saßen, waren zwischenzeitlich auf freien Fuß gekommen.

"Beim nächsten Termin am 12. Januar können die Verteidiger oder auch die Angeklagten selbst noch letztmals ihre Sicht darstellen", sagt Grabowski. Spätestens vierzehn Tage danach müssten aber endlich die Urteile verkündet werden.