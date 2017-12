Mit Gesang in die Weihnachtsferien

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Süßer die Glocken nie klingen als zur Weihnachtszeit - das weiß auch das von-Saldern-Gymnasium, weshalb das Weihnachtssingen der Schule in der St.Katharinenkirche vor dem Weihnachtsferienbeginn ein fester Termin im Kalender ist.

So versammelten sich auch am Mittwoch wieder hunderte Schüler, die Lehrerschaft und viele Gäste in der evangelischen Pfarrkirche, um traditionelle wie moderne Weihnachtslieder erklingen zu lassen. Den Auftakt markierte dabei ein Solospiel von Schülerin Juliane Syrjakow, die an der Orgelklaviatur spielte und im Publikum für wahre Gänsehautmomente sorgte.

Ihr im Nichts nach stand der Auftritt des Gesangschores des von-Saldern-Gymnasiums, der unter der Leitung von Musiklehrerin Anne Speuser seit vielen Monaten fleißig Weihnachtslieder einstudierte, um diese nun gemeinschaftlich mit den vielen gekommenen Gästen anzustimmen. Wer dabei nicht so textsicher war - kein Problem. Die Schule hatte die Liedtexte zuvor vorsorglich verteilt, sodass die St. Katharinenkirche bereits vor dem heutigen Heiligabend im weihnachtlichen Glanz erklang. Tonprobe bestanden!