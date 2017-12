Smileys sind auch nur Menschen

Stefan Klug

(MOZ) Auch für Teenager Alex ist das Smartphone ein normaler Alltagsgegenstand. Was der Junge nicht weiß, im Innern, in den Schaltkreisen und drumherum befindet sich eine virtuelle Stadt namens Textopolis. Hier werden die Emojis verwaltet, die Alex in seinen Textnachrichten verwendet. Und die kleinen Kerle führen ein echtes Eigenleben. Zum Problem wird dabei das Icon "Meh", da eigentlich einen neutralen Ausdruck hat und zeigen soll, dass dem Absender etwas egal ist. Doch "Meh" kann durch viel Temperament unterschiedliche Erscheinungsbilder hervorrufen und promt kommt es zur Katastrophe. Denn eine Nachricht, die Alex seiner Angebeteten zukommen lässt geht mit dem falschen Emoji raus. Und weil der Junge in Rage nun droht, sein Smartphone zu resetten, ist helle Aufregung in Textropolis. Schließlich geht es schlicht um die Existenz.

Respekt für die Idee. Auch wenn der Emojis nicht wenige sind, eine filmtragende Geschichte drumherum zu stricken muss man erstmal machen. In wieweit die dann Erwartungen erfüllt oder auch nicht ist maßgebend davon abhängig, wie hoch der Zuschauer die Messlatte legt. Arthouse-Kino jedenfalls wird auf keinen Fall herauskommen. Insofern sollte sich die Enttäuschung in Grenzen halten, schließlich ist das Gesamtthema recht witzig, wenngleich ohne Überraschungen aufgearbeitet worden. Das Innenleben eines Telefons zu vermenschlichen ist dabei auch ein Weg, kleineren Zuschauern ein paar Einblicke zu gewähren. Rein technisch gesehen stellen die Emojis keine allzu großen Anforderungen an die CGI-Künste der Macher. So darf man auch hier kein Ergebnis mit Wow-Effekt erwarten. Dennoch sind die Ansichten rund, die deutschen Synchro-Stimmen nicht die schlechtesten. Wer unvoreingenommen an die Sache geht wird also seinen Spaß haben.

Genre: Animation; FSK: o.A.; Laufzeit: 86 Minuten; Verleih: Sony; Regie: Tony Leondis; USA 2017