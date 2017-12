Technisch perfektes Schlachten-Epos

Stefan Klug

(MOZ) Der Krieg ist unausweichlich. Denn obwohl Caesar Koba besiegt hat, ist dessen Angriff auf die Menschen der Auslöser dafür, dass diese zurückschlagen. Und ein Typ wie Colonel Kurtz lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, mit aller Macht die Primaten zu bekämpfen. Diese Aggressivität beeinflusst auch Caesar, der, als er merkt, dass seine Barmherzigkeit und die Hoffnung auf Friede, nicht den gewünschten Erfolg zeitigt, so zu werden droht wie sein einstiger Widersacher. Er will den Menschen töten, jenen, der so unbarmherzig zu seiner Rasse ist. Und Kurtz wiederum ist so verbohrt, dass er alle Tugenden über Bord wirft, um sein Ziel zu erreichen. Menschen und Affen steuern also auf die ultimative Schlacht zu.

Für den großen Knall, dass der Planet der Affen ja eigentlich die Erde ist, sorgte bereits der erste Ur-Teil 1968. Insofern war es für alle nachfolgenden schwer, ein ähnliches A-ha-Moment zu erzeugen. Zumindest den Ausgaben der Neuzeit jedoch gelingt es, rein technisch für Begeisterung zu sorgen. Denn die Art, wie die Affen ins gesamte Setting integriert werden und wie sie dort wie "echte" Schauspieler agieren, ist sagenhaft. Über die Story kann man geteilter Meinung sein. Die Affen, immer mehr vermenschlicht und die Menschen, immer weniger sie selbst, stehen sich in einem gnadenlosen Kampf gegenüber. Dabei greifen beide Seiten zu den gleichen Waffen. Ob nun reitende und schießende Primaten die hohe Kunst der postapokalyptischen Kino-Inszenierung sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Vom Action-Faktor her jedenfalls wird einiges geboten. Dazu bemüht Matt Reeves bewusst einige Vergleiche zu anderen großen Konflikten, die filmisch gesehen ebenso große Umsetzungen erfahren haben.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; 140 Minuten; Verleih: 20th Century Fox HE; Regie: Matt Reeves; Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn; USA 2017