Mann stirbt nach Unfall auf der A 10 bei Oranienburg

Volkmar Ernst

Oberhavel (veb) Ein Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang ereignete sich am 24. Dezember um 9.14 Uihr auf der Autobahn 10 im Bereich des Kreuzes Oranienburg. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines aus Richtung Oberkrämer kommenden Autos auf ein Fahrzeug auf, das gerade von der Beschleunigungsspur auf die Autobahn auffahren wollte. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall schwer verletzt, ein Fahrer erlag wenig später seinen Verletzungen. Zur Herkunft der Fahrer konnten am Sonntag noch keine Angaben gemacht werden. Die Autobahn Richtung Birkenwerder wurde im Bereich des Oranienburger Kreuzes zur Bergung und Unfallaufnahme gesperrt. Der aus Richtung Rostock kommende Verkehr wurde über die A 111 bis zur Anschlussstelle Hennigsdorf und dort auf die gegenüberliegende Fahrbahn Richtung Berlin-Pankow und Frankfurt (Oder) geleitet. Staus bildeten sich nicht. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn dauerte bis in den Abend hinein.