Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) In der Natur spielen, lachen, toben - all das können die Kleinsten der Nestgruppe der Kita "Kleine Waldgeister" dank eines neuen Klettergerüstes, das den Außenbereich der Einrichtung ab dem Frühjahr des nächsten Jahres bereichern wird. Ermöglicht wird das Spielgerät dabei durch den Allianz Kinderhilfsfonds Berlin/Leipzig, der sich seit Jahren für soziale Zwecke und Projekte engagiert. Den dazugehörigen Spendenscheck in Höhe von 3.300 Euro überreichten in dieser Woche Daniel Ribbeck von der Allianz Geschäftsstelle Dessau und Jens Nette, Leiter des Angestelltenvertriebes der Direktion Berlin, an SOS-Kinderdorf Einrichtungsleiter Matthias Fischer-Kallenberg und Kita-Leiter Sebastian Frauböse. "Wir freuen uns sehr, dass nach der Umstrukturierung der Kita, nun auch die Nestgruppe ein eigenes Spielgerät im Freien hat. Es wird Winter wie Sommer für viel Freude sorgen", so Fischer- Kallenberger.