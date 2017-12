Trostloses Weihnachten im Kessel von Stalingrad

Hans-Jürgen Wodtke

Böhne/Havelland (BRAWO) Im Spätsommer 1942 begann die Offensive der deutschen Wehrmacht auf die sowjetische Wirtschaftsmetropole Stalingrad. Die Rote Armee verteidigte die Stadt an der Wolga hartnäckig. Für die deutschen Eroberer, vollkommen überraschend, startete das sowjetische Oberkommando Mitte November eine erfolgreiche Gegenoffensive. Diese führte zur vollständigen Einkesselung der deutschen 6. Armee und Teilen der 4. Panzerarmee sowie von 22 rumänischen Divisionen mit insgesamt 330.000 Soldaten und Offizieren. Ein Ausbruch aus dem Kessel wäre anfangs möglich gewesen, den Hitler aber verbot. Stattdessen versprach er, die Truppen aus der Luft zu versorgen. Was allerdings nie zufriedenstellend gelang. So fehlte es im Kessel, bei der ohnehin abgekämpften Truppe, schnell an allem und machte ein Überleben für die Soldaten überaus schwierig. Zu den Eingekesselten gehörte damals auch der viele Jahre auf dem Böhner Wilhelminenhof lebende Ernst Eckardt.

Für ihn und seine Kameraden war es anfangs vollkommen klar, dass man sie schnell aus dem Kessel befreien würde. Schließlich war es bisher immer die Wehrmacht gewesen, die die Rote Armee eingekesselt und dann die eingeschlossenen militärischen Gruppierungen zur Aufgabe gezwungen hatte. Doch als sich nach vielen Tagen immer noch nichts tat und die Rote Armee den Ring um die Eingeschlossenen immer enger schnürte, kamen bei den Landsern die ersten Zweifel auf. "Doch", so in seinen Erinnerungen, "hatten wir noch hinreichend zu essen, genug Munition und Dank der anfangs noch drei Flugplätze, konnten auch die Schwerverwundeten ausgeflogen werden."

Endlich erreichte die Eingeschlossenen die Nachricht, dass man an ihrer Befreiung arbeitete. Und diese sollte Hitlers berühmtester Stratege, der legendäre Generalfeldmarschall Erich von Manstein leiten. "Als diese Meldung im Kessel bekannt wurde", erinnerte sich Eckardt, "waren wir begeistert und euphorisch. In seinem Telegramm hieß es damals: `Haltet aus, ich hau' Euch raus. Manstein.´ Das hat eingeschlagen bei uns! Wir warteten jetzt sehnsüchtig auf den Entsatz von außen und lebten wieder in der Hoffnung auf ein Weihnachten in Freiheit."

Nach langem Warten, endlich am 12. Dezember 1942, griff das LVII. Panzerkorps (57.) unter der Führung von Generaloberst Hermann Hoth an. Da waren bereits rund drei Wochen vergangen, seitdem die Rote Armee die Stadt an der Wolga abgeriegelt und sich relativ gut "festgesetzt" hatte. Obwohl die von deutscher Seite aufgebotenen Kräfte für so ein gewagtes Unterfangen relativ schwach waren, wollten die Deutschen den Entlastungsschlag wagen.

Die Hauptlast der Kämpfe trug überwiegend die aus Frankreich herangeführte 6. Panzerdivision. Ihre Panzer IV mit den Langrohrgeschützen konnten es mit den sowjetischen T-34 aufnehmen. Außerdem soll die Division auch schon über die ersten Tiger I verfügt haben. Daran allerdings konnte sich ein Zeitzeuge, den ich vor Jahren kennen lernte, nicht erinnern. Er selbst gehörte zu den Resten der 4. Panzerarmee, die ebenfalls an der Befreiungsaktion teilnahm.

Hoth hatte damals im Tagesbefehl seine Soldaten mit markigen Worten auf die extrem schwierige Aufgabe eingestellt und das Äußerste von seinen Männern gefordert. "Das war eigentlich überflüssig", so der Panzersoldat, "wir waren seinerzeit fest entschlossen, unsere Kameraden aus der Einkesselung und damit vor dem sicheren Tod, bestenfalls Gefangenschaft in Sibirien zu befreien. Doch dazu mussten etwa 150 Kilometer bis zum Kessel freigekämpft werden. Dafür konnten wir etwa 50.000 Mann und 250 Panzer einsetzen."

Doch einen Aufbruch des Kessels wollte die Stawka, das sowjetische Oberkommando aus militärstrategischen, vor allem aber aus ideologischen und moralischen Gründen, mit allen Mitteln verhindern. Ihr standen ad hoc die 2. Sowjetische Gardearmee und das VII. Sowjetische Panzerkorps mit rund 180 Divisionen und Brigaden zur Verfügung. Das war gegenüber den Angreifern eine etwa dreifache Überlegenheit. Dennoch kamen die deutschen Panzerdivisionen trotz heftiger Gegenwehr immer weiter voran.

Wie die sowjetische Seite den Vorstoß der deutschen Panzer erlebte, beschreibt Juri Bondarew in seinem autobiografischen Roman "Heißer Schnee". Er befehligte damals als junger Leutnant eine Geschützbatterie, die den deutschen Ansturm am Fluss Myschkowa aufhalten sollte. Von den ihm unterstellten blutjungen Rotarmisten überlebten den ungleichen Kampf mit den Panzern nur ganz wenige, ohne diese dauerhaft aufhalten zu können.

Nach Tagen mit Eis und Schnee, aber auch Schlammperioden, erreichte die deutsche Vorhut am 20. Dezember 1942 einen Ausgangspunkt rund 50 Kilometer vor Stalingrad. Der Lärm der Kämpfe und das Flackern der Abschüsse war bereits im südlichen Teil des Kessels deutlich zu vernehmen. Daran erinnerte sich auch Ernst Eckardt: "Wir dachten, nun ist das Schlimmste vorbei. Jetzt müssen wir aus dem Kessel ausbrechen und uns nur noch zu den Unsrigen durchkämpfen. Dann wird zu Weihnachten alles gut."

Doch dieser Befehl zum Ausbruch wurde nie gegeben und damit die Chance auf die Rettung der Eingeschlossenen verpasst. Warum nicht einmal ein Versuch dazu unternommen und somit die Gelegenheit ein für allemal verpasst wurde, bewegte und bewegt noch heute die Gemüter der Militärhistoriker.

Bis zum 22. Dezember 1942 konnten die deutschen Einheiten den Brückenkopf an der Myschkowa noch halten. Dann warf die sowjetische Führung alle verfügbaren Kräfte gegen die Flanken der inzwischen stark geschwächten Entsatzarmee und erzielte rasch Erfolge. Um einer Einkesselung zu entgehen, mussten sich die deutschen Panzerverbände wieder zurückziehen. Beim Entsatzversuch wurden tausende deutsche und russische Soldaten getötet oder verwundet. Zurück blieben die tief enttäuschten und total entmutigten Soldaten der 6. Armee.

Der im Kessel von Stalingrad eingeschlossene Artillerist Josef Schaaf erinnerte sich in einem Gespräch: "Wer Weihnachten 1942 in Stalingrad erleben musste, der wird das sein ganzes Leben lang nicht vergessen. Nachdem sich rumgesprochen hatte, dass Mansteins Entsatzbemühungen endgültig gescheitert waren, war unsere Moral auf dem Nullpunkt. So wurde es ein sehr trauriges Weihnachten. Keine Päckchen, keine Post oder sonstige Lebenszeichen von den Lieben daheim hatte uns noch im Kessel erreicht. Damit gab es auch kein Wort aus der Heimat, was uns hätte aufmuntern können. Unsere Nerven wurden dünnhäutig, wie die meisten meiner Kameraden es noch nicht erlebt hatten. Zumal jede Hoffnung auf eine Befreiung aus dem Kessel, ja auf ein Überleben täglich immer mehr schwand. Obwohl niemand in Weihnachtsstimmung war, hatten wir schon Tage zuvor auf ganz primitive Art kleine Weihnachtsbäume gebastelt und aus unmöglichen Sachen Kerzen gemacht. Wir wollten wenigstens ein bisschen Licht in unsere kalten und trostlosen Bunker bringen. Ich bin dann am Weihnachtsabend von Bunker zu Bunker gegangen und habe meine Kameraden in einem elenden Zustand angetroffen. Nicht wenige haben in gefährlichster Weise über ihre aussichtslose Situation geflucht und selbst hartgesottenen Kerlen rannen die Tränen über die Wangen. Und alle vereinte damals ein Gedanke: Wenn wir jemals heim kommen, dann brauchen wir keinen Gabentisch oder Geschenke mehr. Wir werden uns nur daran erfreuen, dass wir das Glück haben zu leben. Dabei ging es uns als Artilleristen an diesem Abend noch relativ gut. Wir haben unsere Geschütze auf Befehl abgefeuert und konnten uns danach wieder in unsere schützenden Bunker begeben. Da waren die armen Kerle von der Infanterie wesentlich schlechter dran. Sie mussten auch am Heiligabend bei der Kälte in ihren Schützenlöchern und Verstecken ausharren, denn die Rote Armee versuchte gerade, an so einem Tag Geländegewinne zu machen. Es wäre damals das Beste gewesen, wenn es überhaupt kein Weihnachten gegeben hätte. Denn das Fest im Kessel hat unser aller Gemüter fürchterlich bedrückt."

Etwa 150.000 deutsche Soldaten starben in den Kämpfen oder infolge des Hungers bzw. der Kälte im Kessel. Rund 91.000 Mann gerieten in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der nur 6.000 Überlebende bis 1956 nach Deutschland zurückkehrten. Zu den Überlebenden zählten auch Ernst Eckardt und Josef Schaaf. Sie wurden im Laufe des Jahres 1949 krank und für ihr ganzes Leben gekennzeichnet, aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft entlassen. Da lagen zehn Jahre Krieg und Gefangenschaft hinter ihnen. Und sie stellten sich immer wieder die Frage: Wofür das alles?

Quellen:

"Heißer Schnee", Bondarew, Juri, "Verlag Volk und Welt", 1973;

"Weihnachten 1942 im Kessel von Stalingrad", Josef Schaaf, YouTube, 2011