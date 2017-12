Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Pfefferkuchen aus der Uckermark - die waren einst weit und breit berühmt. Vor allem das geheim gehaltene Rezept von Carl Bardeleben aus Angermünde brachte dem Konditor eine große Bekanntheit ein. Er verkaufte seine Süßigkeiten nicht nur in eigens geschaffenen Pavillons an stark frequentierten Orten, sondern sogar in Stettin.

Die Konditorei soll schon Mitte des 19. Jahrhunderts in der Berliner Straße in Angermünde gegründet worden sein. Nach dem Eintrag alter Adressbücher könnte die Familie Bardeleben ihren Ursprung in Greiffenberg haben. Zu Ruhm gelangte das Unternehmen mit dem Bau einer eigenen Honigkuchenfabrik auf einem erweiterten und zugekauften Grundstück in Angermünde.

Geführt wurde das Geschäft über mehrere Generationen. Bardelebens Lebkuchen waren so begehrt, dass der Meister sogar Rezepturen und Kreationen patentrechtlich schützen ließ. In vielen alten erhalten gebliebenen Anzeigen in den Angermünder Zeitungen und in anderen Presseerzeugnissen warb die Fabrik für ihre begehrten Köstlichkeiten. Die süßen Waren ließen sich besonders gut in der Weihnachtszeit absetzen, waren aber auch ganzjährig ein Erfolgsschlager.

Über Höhen und Tiefen hinweg überlebte die Backwarenfabrik die Zeiten. Selbst ein Konkurs konnte den Lebkuchen nichts anhaben. Erst zu DDR-Zeit ging die Fabrik gänzlich unter. Die Gebäude erlebten zwar die Wendezeit, wurden dann aber abgerissen. Heute steht hier ein Neubau.

Die originalen Rezepte der Familie Bardeleben sollen verschollen sein, lediglich einige blieben in Angermünde erhalten.