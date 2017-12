Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das deutsch-polnische Projekt "Weihnachtswichtel in der Doppelstadt" der Arle gGmbH ist am Mittwochabend mit einem Konzert im Kleist Forum zu Ende gegangen. Dabei standen fast 200 Akteure auf der Bühne. Sie präsentierten die CD "Weihnachten verbindet uns", die in der Adventszeit im Tonstudio des Slubicer Kulturhauses Smok als Projektpartner aufgenommen wurde. Die CD umfasst 21 polnische und internationale Weihnachtslieder, vorgetragen von Gruppen und Solisten aus Frankfurt und Slubice, darunter die Chöre Adoramus und Konsonans sowie der Chor Lebensfreude aus dem Haus der Begegnung. Produziert in einer Auflage von 1000 Stück wird die CD an alle Akteure sowie Partner verschenkt, teilte Arle-Geschäftsführerin Christa Moritz mit.

Sie zog eine positive Bilanz des Projektes, in dessen Rahmen auch ein leer stehendes Ladengeschäft in der Magistrale zur Wichtelwerkstatt samt Weihnachtspostamt umgestaltet und an den Adventswochenenden geöffnet wurde. Unter dem Motto "Weihnachtswichtel brauchen Hilfe" haben Kinder dort kleine Geschenke für alleinstehende Senioren auf beiden Seiten der Oder gebastelt. "Einen Teil dieser Präsente werden wir am Sonnabend gemeinsam mit Kindern aus dem Awo-Kinderheim Sinnan im Seniorenheim der städtischen Pflege- und Betreuungsgesellschaft im Jungclaussenweg übergeben", so Christa Moritz. Unterstützt wurde die Aktion vom Ehepaar Düding aus Frankfurt mit einer großzügigen Spende von Bastel- und Dekorationsmaterial.