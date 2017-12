Umland

Strausberg (MOZ) Der Mitbegründer des Garagenvereins am Flugplatz, Hans Eichenberg, rät Garageneigentümern, denen der Vertrag zum Jahresende gekündigt wurde, zum Widerspruch. Zur Begründung schreibt er: "In den 1980er-Jahren wurden am Flugplatz in Strausberg fast 1000 Garagen aus Betonteilen von den Eigentümern gebaut. Die Kosten pro Garage betrugen 5000 Mark der DDR. Bis zu 100 Arbeitsstunden wurden pro Eigentümer zusätzlich geleistet. Die Zeitwertabschreibung ist bei minimaler Abnutzung sehr gering, jährlich ein Prozent bei einer guten baulichen Substanz, und endet nach 100 Jahren. Das heißt, die Garagen sind noch bis zu 3000 Euro wert. Die Stadtverordneten beschlossen am 21. Februar, das Garageneigentum von Nutzern auf städtischem Grund in das Eigentum der Stadt zu überführen. Eine Ausnahmeregelung gilt für Eigentümer, die in einem Verein organisiert sind, für vorerst fünf Jahre. Bürgernah wäre es, die vor dem 30. September 1990 abgeschlossenen Grundstücksmietverträge zu präzisieren und bestehen zu lassen."

Die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft habe das Problem im Sinne der Pächter gelöst, das Eigentum garantiert und sich das Vorkaufsrecht in den Nutzungsverträgen eingeräumt: "Zum 31. Dezember 2017 hat die Stadt für viele Nutzer die Kündigung der Eigentumsgaragen, die nicht zum Verein gehören, ausgesprochen. Sie bietet den Alteigentümern und anderen das Mieten der Garagen an. Laut Gesetz ist die Werterhöhung des Grund und Bodens durch den Aufbau der Garage zum Zeitpunkt der Übergabe sowie deren Wiedervermietung mit Renditenerzielung entschädigungspflichtig. Die Stadt erzielt sofort einen Reingewinn von 204 Euro im Jahr. Der Bundesgerichtshof hat am 24. Juni 2015 ein Urteil für alle gefällt (Az XII ZR 72/14 open jur). Zwei Städte mussten den Zeitwert der Garage als Entschädigung an die ehemaligen Garageneigentümer (Kläger) zahlen!", betont Eichenberg. Um die Entschädigung zu erlangen, sei ein schriftlicher Widerspruch gegen die Kündigung an die Bürgermeisterin zu senden.