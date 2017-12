Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Mitarbeiter der Bad Freienwalder MOZ-Redaktion haben viele Menschen gefragt, wie sie ihr Weihnachtsfest verbringen. Heute erzählen sie, was ihnen Weihnachten bedeutet und wie sie die Feiertage verbringen.

Simone Jentzsch: In diesem Jahr trifft sich am Heiligabend unsere Familie - Eltern, Geschwister mit Familie und unsere Kinder - bei mir und meinem Mann. Wir werden ganz gemütlich zusammensitzen und brunchen. Jeder wird was Leckeres vorbereiten: Von Schnitzel über Buletten, Hähnchenkeulen, Fisch, Kartoffelsalat, Frikassee, Kuchen bis Dessert ist alles dabei. Weil wir uns alle zusammen nicht so oft sehen, wird die gemeinsame Zeit zum Schnattern genutzt. Der Höhepunkt wird unser zweites "Schrottwichteln" sein. Jeder bringt bunt eingepackte Dinge mit, die zu Hause nicht mehr gebraucht werden. Schon beim ersten Mal hatten wir jede Menge Spaß und haben viel gelacht. Die anschließenden Feiertage werden dann eher geruhsam verbracht. In kleiner Runde mit den Kindern werden wir am zweiten Feiertag gemeinsam kochen und uns viel unterhalten.

Nadja Voigt: Für mich ist Weihnachten das Fest meiner Kindheit. Die endete für mich in diesem Jahr mit dem Tod meines Papas endgültig. Ein Jahr zuvor ist meine Mama gestorben. Und schon das letzte Weihnachten war für mich sehr schwer. Nun könnte man meinen, das seien ja nur drei Tage im Jahr, da kommt man schon irgendwie durch. Aber Weihnachten ist eben sehr viel mehr: Es ist Tradition, es ist Vergangenheit, verbunden mit Träumen, Hoffnungen, Wünschen, Gerüchen, dem Geschmack von Kartoffelpuffern und Lachs. Aber es ist eben auch Gegenwart und sogar Zukunft. Und es ist das, was ich daraus mache. Mit meinen und für meine beiden noch sehr kleinen Kinder. Insofern ist es an der Zeit, meinen Kindern dieses Fest genauso schön zu gestalten, wie es meine Eltern für mich immer gemacht haben. Nur eben anders. Fangen wir also mal mit Kartoffelsalat und Würstchen an.

Heike Jänicke: Weihnachten wird für mich besonders schön, weil unser Enkelkind dabei sein wird. Ich freue mich auf den Augenblick, wenn der Kleine seine Geschenke auspackt und vor lauter Aufregung sicher nicht weiß, mit welchem Spielzeug er zuerst spielen soll. Bei dem Gedanken daran, erinnere ich mich an ein Weihnachtsfest, als ich noch ein kleines Mädchen war. Vorsichtig öffnete ich damals die Wohnzimmertür und vom leuchtenden Weihnachtsbaum lief mir eine Puppe entgegen, mit langen blonden Haaren. Was für ein tolles Geschenk! Sie war viele Jahre meine Begleiterin. Und schon damals gab es bei uns Kartoffelsalat am Heiligabend. Die Tradition haben wir bis heute nicht gebrochen. Und er schmeckt auch noch so wie damals bei meiner Mutti, glaube ich jedenfalls. Hinzukommt diesmal Frikassee, der Wunsch meines Mannes. Und am ersten Weihnachtsfeiertag sitzen wir mit der Familie und Freunden an der langen Tafel und lassen es uns bei knusprigem Entenbraten, selbstgekochtem Rotkohl und frischen Kartoffelklößen gut gehen.

Steffen Göttmann: Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, etwas herunterzufahren. Die Familien sind weit zerstreut. Um zusammenzukommen und alte Traditionen zu pflegen, reichen die vier Tage nicht aus. Wir werden mit Freunden den Nachmittag am Heiligabend im Pferdestall verbringen, der sich unter unserer Wohnung befindet, und kommen so der Weihnachtsgeschichte nahe. Unsere zwei Pferde und die unserer Freunde lassen die Temperatur im Stall auf ein erträgliches Maß steigen. Wir werden Kaffee, Tee und Glühwein trinken und stimmen zu Gitarrenklängen Weihnachtslieder an. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist ein Gänse-Essen mit guten Freunden in der Uckermark angesagt.

Udo Plate: Ich fahre über die Weihnachtstage zu meiner Mutter, heim zu den allerschönsten Kindheitserinnerungen in einer eher beschaulichen Kleinstadt am Rand des Ostfriesischen Nordens und das nun bereits seit mehr als 30 Jahren. Weihnachten ist das Fest der zuverlässig wiederkehrenden Familienbräuche. In den heutigen, oftmals unruhigen Zeiten sind es Fixsterne, die eine gewisse Verlässlichkeit und Sicherheit bedeuten und in erster Linie Vorfreude. Auf das Wiedersehen mit meinem mittlerweile erwachsenen und dort lebenden großen Sohn, den vier Geschwistern mit Lebenspartnern, den zahlreichen Neffen, den selbstgemachten Kartoffelsalat mit Wienern von meiner Mutter am Heiligabend vor der Bescherung im Kreis der versammelten Familie. Oder die Rindfleischsuppe und Rouladen am ersten Weihnachtstag. Da bekommt die heilige Zahl sieben gleich eine neue Bedeutung - getreu dem Motto sieben Kilo Gewichtszunahme in drei Tagen.