Bernhard Schwiete

Bad Saarow (bs) Der laufende Internet-Ausbau in Bad Saarow verzögert sich. Anders, als zunächst angekündigt bis Jahresende, kann die Deutsche Telekom ihre Bauarbeiten in weiten Teilen der Gemeinde nicht pünktlich abschließen. Ursache sind nach Angaben von Telekom-Regiomanager Sven Nitze Lieferschwierigkeiten bei Herstellern von Kabelverzweigern. "Die Firma aus Südkorea hat offenbar nicht mit der zurzeit großen Nachfrage aus ganz Deutschland gerechnet", sagte er am Freitag. Außerdem fehle für die Verlegung der geplanten neuen Kabeltrasse im Osten von Bad Saarow, also in Richtung Pieskow, noch die erforderliche Genehmigung der zuständigen Straßenbehörde.

Abgeschlossen sind die Arbeiten laut Nitze bislang nur im Ortsteil Petersdorf. Der erste Schaltkasten sei bereits ans Netz gegangen. "Dort kann schon Breitband gebucht werden." Alle anderen in Bad Saarow müssen sich hingegen teilweise noch bis ins neue Jahr hinein gedulden. Bis Ende Dezember ist die Inbetriebnahme eines Schaltkastens im Bereich Ahornallee vorgesehen, die restlichen sollen dann nach und nach bis März angeschlossen sein.

"Wir schalten das neue Netz sukzessive Bauabschnitt für Bauabschnitt frei, damit die Aufträge der jeweils dort ansässigen Kunden realisiert werden können", schildert Nitze das weitere Verfahren. Wegen der fehlenden Genehmigung für die Kabelverlegung Richtung Pieskow werde es dabei im westlichen Teil Bad Saarows vermutlich schneller vorangehen als im Osten. Jeder Verteilerkasten hat den Angaben zufolge eine Reichweite von bis zu 700 Metern. Bedient werden kann pro Kasten eine Höchstzahl von 400 Teilnehmern.

Als Service für künftige Internet-Kunden bietet die Telekom den Bad Saarowern eine Vor-Registrierung an. Wer diese Möglichkeit nutze, werde dann automatisch kontaktiert, sobald die schnelle Verbindung verfügbar ist. Telefonisch ist eine Registrierung kostenfrei möglich unter 0800 3301000. Um das Breitbandnetz nutzen zu können, ist auch ein Vertrag mit einem anderen Anbieter als der Telekom möglich.