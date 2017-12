Die Karten sagten Zwillinge voraus

Anja Hamm

Oranienburg (OGA) Wunderzwillinge nennt Cindy Klein die beiden Winzlinge. Da liegen sie - in zwei Taschen nebeneinander, eine Baby-Armlänge voneinander entfernt, und schlafen. Von der turbulenten Geschichte, die ihrer Geburt vorausging, werden sie erst später im Leben erfahren.

Bei diesem Besuch sind Alexis Jean und Joél Adrian drei Wochen alt, ihre Haut ist noch durchschimmernd wie Marmor, sie atmen ganz still. Wunderkinder sagt Cindy Klein, denn wenn sie und ihr Mann René die Ärzte streng beim Wort genommen hätten, dann würden Alexis Jean und Joél Adrian nicht hier neben ihr liegen. Kinder, sagten die Ärzte, würde sie wohl nicht mehr bekommen. Nicht mehr in ihrem Alter, nicht mit ihrer Vorgeschichte. Doch das Schicksal hat es anders gewollt.

"Ich bin ein Schicksalsmensch", erzählt Cindy Klein. Die 37-Jährige sitzt auf dem Sofa in ihrer Wohnung in Oranienburg, wirkt entspannt und überraschend Energie geladen - ihr Mann hat die Nachtschicht mit den Babys übernommen.

Tatsächlich scheint das Schicksal ein treuer Begleiter der Oranienburgerin zu sein. 2003 trifft sie René wieder, beide besuchten früher die siebte Klasse, verloren sich dann aus den Augen. Genau zehn Jahre später, 2013, funkt es auch zwischen den Beiden, nachdem sie ihn über das Freunde-Netzwerk Facebook kontaktiert hat. Sie kommen zusammen. Beide haben bereits Kinder aus früheren Beziehungen. Cindys Sohn Dominik ist 18 Jahre alt und zieht gerade in die erste eigene Wohnung, weil die kleine Vier-Zimmer-Wohnung der Familie für sechs Personen partout nicht mehr reicht. Ihre Tochter Zoey ist neun. Renés Tochter lebt in Potsdam.

2014 wünscht sich das Paar ein gemeinsames Kind. "Wir sagten, wir versuchen es", erzählt Cindy Klein. Und recht bald ist sie schwanger. Doch auf den schnellen Befund bei der ersten Untersuchung folgt gleich der schwere Schlag: "Es war ein sogenanntes Windei", erklärt sie, eine leere Fruchthöhle. Nach der Fehlgeburt wird sie ein halbes Jahr später wieder schwanger. Die Glücksgefühle kehren zurück, doch wieder gibt es schlechte Nachrichten. In der neunten Woche wird bei dem Embryo der Gendefekt Trisomie 21 festgestellt. Cindy Klein und ihr Mann würden ein Kind mit Downsyndrom erwarten. Doch auch diese Schwangerschaft schlägt fehl. "In meinem Alter ist es fraglich, ob es klappt", gibt sie wieder, was ihr die Ärzte damals entgegnen.

Die überraschende Wende kommt zwei Jahre später. "Wir waren 2016 im Juni beim Stadtfest", erzählt die 37-Jährige. "Und da standen zwei Zelte", erinnert sie sich. Und in einem der Zelte sollte das Schicksal seinen Lauf nehmen, ihr Leben noch einmal auf den Kopf zu stellen - in Gestalt einer Kartenlegerin.

Cindy und René Klein treten in das Zelt ein, in dem Jeanette Kohn sitzt. "Mein Mann glaubt nicht daran", stellt Cindy Klein klar. Auch sie sei nicht religiös oder gläubig, aber dass bestimmte Läufe für einen Menschen vorhergesehen sind, daran glaubt sie fest. Jeanette Kurt legt ihnen die Karten. "Alles, was sie über meinen Mann und seine Familienverhältnisse erzählt hat, stimmte", sagt die 37-Jährige. Und so schenken sie der Kartenlegerin Vertrauen. Aus ihren Worten lesen sie eine überraschende Ankündigung: Ende des nächsten Jahres werden sie Zwillinge bekommen!

"Na klar, dachte ich", sagt Cindy Klein nach all dem, was sie erlebt hatten. Eine Schwangerschaft und dann mit Zwillingen - das scheint ihr wirklich unvorstellbar. Doch der Gedanke lässt sie nicht in Ruhe. Das Jahr vergeht, 2017 beginnt, die Ärzte machen ihr keine großen Hoffnungen. "Bis Ende des Jahres - diesen Termin hatte ich immer im Hinterkopf", gesteht sie.

Es klappt nicht. Ein Arzt will ihnen eine Überweisung zur Kinderwunschklinik ausstellen. Doch das Paar lehnt ab. "Wenn es auf natürlichem Wege nicht klappt, dann nicht", lautet ihre Einstellung. Das Risiko, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen, sei groß, die Angst davor ist gegenwärtig, weshalb sie den Kinderwunsch beiseiteschieben. "Wir haben beide beruflich mit behinderten Kindern zu tun. Für uns können wir das aber nicht vorstellen."

Das Paar stürzt sich in Arbeit. Er ist Heilerziehungspfleger, sie arbeitet ehrenamtlich als Einzelfallhelferin an der Regenbogenschule in Hennigsdorf, sie schrubbt Zwölf-Stunden-Tage, steht kurz vor der Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis. Sie sagt, das sei ihr Traumjob.

Doch daraus wird nichts. Ende April sagt der Arzt zu ihr: "Da schlägt ein Herz!" Und dann entdeckt er mit dem Ultraschallkopf noch ein zweites schlagendes Herz. Cindy Klein ist mit Zwillingen schwanger. Als Entbindungstermin rechnen die Ärzte den 27. Dezember aus. Punktlandung! Sie denkt an den Besuch bei der Kartenlegerin und sagt heute: "Das Schicksal fand: Ich kann es mir zutrauen. Ich finde, es hat alles seine Gründe."

Die Oranienburgerin erhält sofort Berufsverbot, und eine Schwangerschaft unter ständiger Beobachtung beginnt. Die Ängste vor einer Behinderung und einem erneuten Abgang lassen sich nicht abschütteln - aber alle Tests zeugen davon, dass die Kinder gesund sind. Sie entwickeln sich gut, und entgegen der ersten Untersuchungsergebnisse stellt sich im August heraus, dass Cindy und René Klein Zwillingssöhne erwarten.

"Im fünften Monat konnte ich nicht mehr", erzählt die zierliche Frau von der aufregenden Zeit, in der sie von dem schnell wachsenden Bauch und seinem enormen Umfang immer mehr beeinträchtigt wird. Am 13. November, gut sechs Wochen vor Termin, kündigt sich die Geburt mit einem Blasensprung an. Cindy Klein ist überrumpelt: "Ihr müsst da noch drin bleiben", denkt sie im Stillen, auch weil sie in ihrer Wunschklinik in Oranienburg erst ab der 34. Schwangerschaftswoche entbinden kann.

Doch die 34. Woche ist erreicht. Mit Sirenen und Blaulicht rückt der Krankenwagen an - ihr ist das unangenehm, so viel Aufhebens. Innerhalb einer Minute kommen in der Klinik die Jungen dann per Kaiserschnitt zur Welt. Erst wird Alexis Jean geboren, dann Joél Adrian. Nach nur zehn Tagen dürfen Cindy und René Klein die Kinder nach Hause bringen, so gut haben die Jungen zugenommen. "Es sind Wunderzwillinge", sagt Cindy Klein und sieht mit einem entspannten Lächeln auf die beiden schlafenden Jungen hinunter.