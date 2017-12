Aasmann tritt erneut an

Jens Aasmann tritt zum zweiten Mal zur Wahl des Amtsdirektors an. © Foto: weber

Simone Weber

Rhinow (BRAWO) Am 24. Juni 2018 endet Jens Aasmanns (SPD) Amtszeit als Rhinower Amtsdirektor. In der letzten Sitzung vor Weihnachten entschied der Amtsausschuss unter Vorsitz von Stefan Schneider (Bürgermeister Stadt Rhinow) über das Prozedere der Neuwahl. Nach der Kommunalverfassung kann der Ausschuss auf eine Ausschreibung des Postens durch das Amt verzichten.

Doch nicht alle der zehn Ausschussmitglieder sprachen sich für diesen Weg aus. Zwei Vertreter hätten gern mehr Zeit für eine Meinungsbildung in ihrer Gemeinde oder sprachen sich für eine Neuausschreibung aus, so wie der Gemeindebürgermeister aus Havelaue, Guido Quadfasel (CDU). Am Ende stimmten acht der zehn Ausschussmitglieder für einen Verzicht auf eine Neuausschreibung.

Damit wird Jens Aasmann zur Wahl im kommenden Jahr der einzige Kandidat sein, über den der Amtsausschuss entscheiden wird. "Die geheime Wahl des Amtsdirektors wird wohl zum Amtsausschuss im März 2018 auf der Tagesordnung stehen", so Aasmann. Seine erste Dienstperiode endet nach acht Jahren. Nach seiner Wahl wurde er am 25. Juni 2010 als neuer Amtsdirektor vereidigt. Aber die Geschäfte an der Spitze des Amtes mit den Gemeinden Gollenberg, Großderschau, Havelaue, Kleßen-Görne, Seeblick und der Stadt Rhinow führt Jens Aasmann bereits seit Dezember 2009. Nach der Abwahl des damaligen Amtsdirektors Gert Jendretzky setzte der ehemalige Landrat Burkhard Schröder (SPD) den Semliner Jens Aasmann bereits als Beauftragten für das Amt Rhinow ein. Zur folgenden Wahl im Frühjahr 2010 stellte sich Aasmann, unter mehreren Kandidaten, zur Wahl und wurde mehrheitlich gewählt.