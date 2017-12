dpa

Berlin (dpa) Die Bühne der Deutschen Oper in Berlin ist von einer defekten Sprinkleranlage unter Wasser gesetzt worden. Das teilte die Deutsche Oper am Sonntag mit. Wegen des Wasserschadens entfallen am Montag zunächst zwei Weihnachtsvorstellungen des "Nussknackers". Ob weitere Vorstellungen entfallen müssen, blieb zunächst unklar. Für die Vorstellungen bis Silvester werde der Vorverkauf jedoch vorerst ausgesetzt, hieß es.