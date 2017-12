Einstellung passte - Ergebnis nicht

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Die Chance für eine Überraschung war laut SV West 63 Trainer Sven Schössler da im letzten Spiel der Hinserie. Die Mannen von der Havel waren beim LHC Cottbus zu Gast und fuhren mit einer 19:23-Niederlage nach Hause. Somit bleiben die Handballer punktlos im Tabellenkeller. Die ersten Minuten verschliefen die Herren um Philipp Kryszon. Ein 0:5-Rückstand war die Folge. Zur Halbzeit stand es 13:8 für die Gastgeber. In der zweiten Halbzeit kämpften die Havelstädter. Allein die Chancenverwertung war die Kruks. Sie hätten Chancen für zwei Spiele gehabt. Aber immerhin stand die Deckung. Ein überragender Torwart in persona Denny Alpers ließ nur 23 Gegentore in 60 Minuten zu. "Die Einstellung stimmte, aber die Spieler hätten den Kopf noch nicht richtig frei", beurteilte Schössler die Lage. Über die Feiertage soll die Mannschaft den Kopf endlich frei bekommen. Denn eins ist klar: Der SV West will in der Rückrunde zwingend Punkte holen. "Wir denken von Spiel zu Spiel und alles sei noch möglich", philosophiert Trainer Schössler. Am Dienstag, 2. Januar, wird das Training nach den Festtagen wieder aufgenommen. Die sogenannte Handschrift des neuen Mannes an der Seitenlinie sei schon zu erkennen. Allerdings braucht es auch Zeit. Dazu beitragen sollen im neuen Jahr wieder Tom Kryszon und Tommy Käselau. Beide waren bislang verletzt und sie kehren ins Training und somit in den Kader zurück. Die erste Chance bekommen die SV West Herren am Samstag, 13. Januar, vor heimischem Publikum. Der MTV Altlandsberg ist zu Gast und Anwurf ist um 18 Uhr. "Wir wollen dass die Sporthalle wieder eine Festung wird", blickt Schössler auf das Heimspiel voraus.