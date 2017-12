Eine zielstrebige und starke Frau

Silvia Passow

Falkensee (MOZ) "Dann geh ich mal eben den Hof fegen": Ihr Rezept zum Stressabbau klingt sehr pragmatisch. Im Januar ist Luise Herbst ein Jahr im Amt. Beigeordnete und Dezernentin, Hausherrin im Ordnungsamt Falkensee oder ganz amtlich, Chefin im Dezernat drei.

Ihre Schritte sind schwungvoll, fast ein wenig melodisch. Sie holt weit aus beim Laufen. Das wirkt keineswegs übereilt. Zielstrebig, klare Linie nach vorn. Sie setzt die Füße zwischendrin fest auf, Bodenkontakt, und weiter. Blick nach vorn, Ziel nicht aus den Augen verlierend und doch die Umgebung erfassend, weiter voran.

Luise Herbst hart einen Raum zu durchschreiten, spiegelt ein wenig ihren Lebensweg. Zielstrebig, kleiner Halt, Kontakt zum Boden nicht verlierend. Bedächtig aber nicht zögerlich und vor allen Dingen stetig nach vorn. Blicke zurück? Gibt es. Herbst gehört zu den begnadeten Menschen, die sich dabei lieber an die schönen Dinge erinnert. Das klingt dann so: "Ich weiß genau, damals, mit dem ersten Kind und im Beruf stehend, das war schwer. Ich weiß das, aber ich fühle es nicht mehr." Oder wenn sie von ihrer eigenen Kindheit erzählt.

Herbst ist Westberliner Kind. 1976 geboren, Einzelkind. Fragt man sie nach ihrer Familie, den Eltern, fällt sogleich das Wort liebevoll. Gefolgt von unterstützend. Beide Studien haben die Eltern begleitet. Antiautoritär erzogen, erzählt sie. Wenig Kontrolle, viel Vertrauen. Erst etwas später berichtet sie, fast schon nebenbei, von der Scheidung der Eltern.

Eigentlich wollte Luise Herbst Dirigentin werden. Sie wechselte später zu den Rechtswissenschaften, Juristin, steile Karriere in verschiedenen Unternehmen, seit Januar 2017 nun Dezernentin und Beigeordnete für Falkensee. Die Liebe zur Musik ist geblieben. Ihr Mann ist Musiker, sie selbst singt gern beim Autofahren. Musikrichtung egal, von Queen bis Klassik reicht ihr Repertoire. Und sie singt im Chor. Herbst kann beides, gemeinsam singen, in der Gruppe als Teil eines Gesamtbildes und dirigieren. Ihre Position beim Erreichen eines guten Ergebnisses zählt für sie selbst weniger. Das gemeinsame Ziel, etwas bewegen, erreichen, das ist wichtig. Blick nach vorn.

Fragt man sie, wie das erste Jahr so lief, lächelt sie. "Eingewöhnen und sehen wie hier alles so läuft." In ihrem Büro steht ein geschmückter Spaten. Andenken an den ersten Spatenstich für einen geplanten Kindergarten. Neuer Hort, auch in Planung. Sie hat gerade maßgeblich an der Schaffung neuer Stellen im Bereich der Kinderbetreuung mitgewirkt. Sie nickt alles ab. Ja, ist so.

Sie wirkt dabei nicht Verlegen oder zurückhaltend. Sie hat bereits die anstehenden Aufgaben im Blick. Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche ausweiten. Freizeitmöglichkeiten für die Jugend der Stadt schaffen. Auch im nächsten Jahr wird sie damit beschäftigt sein. Falkensee wächst und damit die Aufgaben. "Wäre doch schlimm, wenn es anders wäre und wir Schulen oder Kitas schließen müssten," gibt sie zu bedenken.

Wachstum, die Erneuerung der Stadt findet sie spannend. Draußen, vor ihrem Bürofenster beobachtet sie fasziniert den Fortschritt der Bauarbeiten am gegenüberliegenden Gebäude. "Als ich hier einzog, konnte ich noch den Bahnhof sehen," stellt sie bewundernd fest.

Vielleicht ist ihr Büro deswegen noch ein bisschen karg. Aus den in sanften Farben gestrichenen Wänden spähen ein paar ungenutzte Nägel unschuldig in die Welt, warten darauf ihrer ursprünglichen Bestimmung zu folgen. Egal, das wahre Leben, die Veränderung, die Herausforderungen und Aufgaben findet draußen statt. Vor dem Fenster, auf den Straßen, in der Stadt.

Eine Stadt in der sie seit 2008 lebt und schnell heimisch wurde. Ihr Sohn wurde hier geboren, zu Hause. "Ich bin immer richtig stolz, wenn ich irgendwo als Geburtsort Falkensee eintragen kann," verrät sie augenzwinkernd. Sie schätzt die Falkenseer, das breite Kulturangebot, die unterschiedlichen Sportvereine und deren Arbeit. Und die Möglichkeiten, welche die Stadt den Bürgern bietet, wenn es um Mitsprache geht. "Ich erlebe mit Staunen, wie sich diese Stadt verändert." Herbst genießt es, morgens zur Arbeit laufen zu können. Bewegung ist ihr wichtig. Für Bewegung an der frischen Luft bei gleichzeitiger Erholung sorgt ihr Garten. "Ich hatte mal einen Chef, der ging, wenn es stressig wurde und fegte den Hof," erzählt sie. Sie selbst wurde noch nicht mit dem Besen in der Hand vor dem Bürgeramt gesichtet. Für ganz ausgeschlossen hält sie den Gedanken aber nicht und lacht. Ausgleich findet Luise Herbst in der Familie. Gemeinsam kochen und essen, beides gefällt ihr gut. Die unterschiedlichen Vorlieben beim Essen sorgen in der vierköpfigen Familie Herbst für einen reich gedeckten Tisch. Die Familie ist ihr Anker. Sie selbst hat keine Geschwister und bedauert das sehr. Gemeinsame Stunden, sie feiern Weihnachten und auch Hanukkah, das jüdische Lichterfest, zünden Kerzen an. Luise Herbst Ehemann stammt aus Israel, insgesamt beschreibt sie sich und ihre Familie aber eher als Atheisten. Im März ist sie einer anderen Familientradition gefolgt. Sie trat in die SPD ein. Bereits Vater und Großvater waren bei den Sozialdemokraten aktiv. Sie hätte schon länger mit dem Gedanken gespielt sich politisch zu engagieren, erzählt sie. Ihre Tätigkeit für Falkensee sieht sie durchaus auch als politisch geprägt. So folgte der nächste Schritt nach vorn.