Bernau (MOZ) 1040 Reinigungskräften im Kreis Barnim droht Rückfall auf gesetzlichen Mindestlohn. Das befürchtet die Industriegewerkschaft Bau-Agrar-Umwelt Oderland, die auch für die Barnimer Beschäftigten zuständig ist.

Die Lohn-Lücke in der Gebäudereinigung entsteht nach einem Bericht der Gewerkschaft, weil ab Januar der Rückfall auf den gesetzlichen Mindestlohn drohe. Davon betroffen seien zahlreiche Frauen und Männer in diesem Zweig des Dienstleistungsgewerbes. Oft arbeiten die Putzkräfte im Stillen oder nachts, unbemerkt von den Büroangestellten und Firmenchefs.

Statt der vorgeschriebenenen 9,55 Euro würden bei ihnen voraussichtlich lediglich 8,84 Euro pro Stunde auf dem Lohnzettel stehen. Einer Vollzeitkraft gehen damit rund 120 Euro im Monat verloren, schätzt die Gewerkschaft ein. Die IG-Bau-Bezirksvorsitzende Astrid Gehrke vermutet sogar: "Bei Glas- und Fassadenreinigern liegt die Lohn-Lücke sogar bei knapp 570 Euro." Die Gewerkschaft warnt vor einer zunehmenden Ungleichheit zu anderen Dienstleistungsbranchen.

Der Grund, den Gehrke ausmacht: "Das zuständige Bundesarbeitsministerium hat die neuen Tariflöhne für die Branche noch nicht für allgemeinverbindlich erklärt. Der alte Tarifvertrag läuft jedoch Ende Dezember aus."

Damit gelte das Januar-Lohn-Plus, das die IG BAU mit den Arbeitgebern ausgehandelt hat, nicht automatisch in allen Betrieben. "Nur Gewerkschaftsmitglieder können darauf einen Anspruch erheben", erklärt Bezirksvorsitzende Astrid Gehrke.

Um das Lohn-Plus im Januar zu bekommen, sollten Reinigungskräfte noch im Dezember in die IG BAU eintreten, heißt es weiter aus Gewerkschaftskreisen. Ausführliche Informationen dazu gibt es im Büro der IG Bau in Eberswalde. Hier sei auch eine Rechtsberatung möglich, falls es Fragen zu diesem Schritt aus Belegschaften von Reinigungsbetrieben gibt.

Noch immer ist in der Branche keine Ost-West-Angleichung erfolgt. Im Westen Deutschlands verdienen die Beschäftigten ab Januar 10,30 Euro bis 13,55 Euro, abhängig von den Lohngruppen der Branche. Die nächsten Steigerungsstufen wurden mit den Arbeitgebern für 1. Januar 2019 sowie 1. Januar 2020 ausgehandelt. Was die Branche tatsächlich zahlt, liegt oftmals im Dunkeln, nicht alle Arbeitgeber erkennen die Tarife an.

Die Rechtssprechtage für Mitglieder finden regelmäßig in Frankfurt/Oder statt. Terminvereinbarungen im Büro in Eberswalde in der Grabowstraße 49 sind unter der Rufnummer 03334 380150 möglich.