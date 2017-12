Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium lädt zu zwei Informationsabenden in der Aula ein, die jeweils um 18.30 Uhr beginnen. Am 11. Januar sollten sich alle Eltern von Schülern der jetzigen vierten Klassenstufe angesprochen fühlen, die sich für eine Aufnahme ins Gymnasium ab der fünften Klasse interessieren. Und am 25. Januar geht es um alle Sechstklässler, die danach streben, ab der siebten Klasse am Gymnasium unterrichtet zu werden.