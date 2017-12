Ines Weber-Rath

Fichtenhöhe (MOZ) Das Weihnachtslied "Ihr Kinderlein kommet" haben die Fichtenhöher im zu Ende gehenden Jahr wörtlich genommen. In der kleinsten Gemeinde im Amt Seelow-Land gab es einen Baby-Boom - und gleich dreimal Zwillinge!

"Na da haben unsere Probleme mit der Straßenbeleuchtung doch auch was Gutes bewirkt", sagt Alt Mahlischs Ortsvorsteher Norbert Jung lachend. Sein Ortsteil trägt den größten Teil dazu bei, dass Fichtenhöhes Einwohnerzahl in diesem Jahr gewachsen ist: Sieben Babys steuert das 200-Einwohner-Dorf Alt Mahlisch bei. Darunter sind gleich zwei Zwillingspaare. Doch weil auch in Fichtenhöhe aller guten Dinge Drei sind, gibt es im benachbarten Niederjesar ein weiteres 2017-er Zwillings-Pärchen. Kurz vor Heiligabend trafen alle drei Zwillinge erstmals beim Fototermin im Haus von Familie Wenke in Alt Mahlisch aufeinander.

"Als ich zur Geburtsplanung in der Klinik war, lag Frau Wenke gerade in den Wehen. Und eine Hebamme sagte: Fichtenhöhe ist heute ja stark vertreten", erzählt Jacqueline Tews bei dem Treffen.

Stefanie Wenke (34, Buchhalterin) hat am 28. Februar den Zwillingsreigen eröffnet: Um 21.06 und 21.07 Uhr kamen ihre Söhne Fynn und Eric auf die Welt - per Kaiserschnitt. Der neuen Elternzeit-Reglung sei Dank, konnte Yves Wenke (38, Verkaufsfahrer) seiner Frau die ersten zwei Monate bei der Betreuung der Zwillinge zur Seite stehen.

Einen knappen Monat später kam am 20. März das Niederjesarer Mädchen-Duo ebenfalls per Kaiserschnitt und im Minutentakt zur Welt: Caithlyn Maria Tews um 13.24 Uhr, Schwester Emilya Christine um 13.25 Uhr. "Die lagen beide falsch herum", erklärt Mutter Jacqueline. Für die 32-jährige Kundenbetreuerin in einem Callcenter und ihren Mann David (32, Lkw-Fahrer) sollte das Trio komplett werden. Denn das Paar hat bereits zwei Kinder - die 12-jährige Felicity und den 7-jährigen Tyler. Nun ist es ein Quartett. Und Felicity, Siebtklässlerin im Seelower Gymnasium, ist ihrer Mutter bei der Babypflege eine große Hilfe.

Knapp zwei Monate später brachte Sandra Höppner (30, Sachbearbeiterin im Sozialamt des Kreises) die dritten Fichtenhöher Zwillinge des Jahres zur Welt - ein Pärchen: Am 28. Mai wurden Moritz (6.44 Uhr) und Lotte (6.54 Uhr) auf natürlichem Wege geboren. Ihr Papa ist Thomas Höppner (34, Kfz-Mechaniker), der Ortswehrführer der Dolgeliner Feuerwehr.

Auf der Suche nach Ursachen für den ungewöhnlichen Zwillings-Segen stellt sich heraus, dass Stefanie Wenke und Sandra Höppner, beide gebürtige Alt Mahlischerinnen, Cousinen sind. Ihre Mütter sind Schwestern. Doch in der Großfamilie seien bislang keine Zwillinge bekannt, sagt Stefanie Wenke.

Was die zeitliche Nähe der Geburten betrifft, so versichern sie und Sandra Höppner unisono: Die Nachwuchsplanung war nicht abgestimmt, es habe jetzt "einfach gepasst". Denn sowohl Wenkes als auch Höppners haben ihren Zwillingen in Alt Mahlisch zuvor ein "Nest" in Form schmucker Häuschen gebaut.

Jacqueline Tews, gebürtige Niederjesarerin, ist mit ihrem aus der Uckermark stammenden Mann 2005 ins Oderland zurück gekehrt, lebt seit 2012 wieder in ihrem Heimatdorf.

Inzwischen sind die drei Zwillingspaare - sowohl Fynn und Eric als auch Caithlyn und Emilya sind übrigens zweieiige Zwillinge - schon ordentlich gewachsen, zwischen etwa sieben und neun Kilogramm schwer und robben durch die Gegend. Stefanie und Yves Wenke müssen bei ihren Weihnachtsbesuchen bei den (Schwieger-)Eltern in Falkenhagen und Alt Mahlisch besonders auf Filius Eric ein waches Auge haben. Denn der Kleine kann sich inzwischen am Laufgitter oder Tisch schon auf die Beine ziehen. Aber bitte nicht am Weihnachtsbaum!