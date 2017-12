Limprechts Gänsebraten:

Backofen auf 120 Grad vorheizen. Gewaschene Gänsebrüste und Keulen mit Salz und frisch gemahlenen Pfeffer einreiben. In die Fettpfanne des Backofens so viel leicht gesalzenes Wasser geben, dass die Gänsebrüste und Keulen mit der Hautseite nach unten knapp zur Hälfte eintauchen. Den Beifuß über die Brüste und Keulen geben. Mit der Hautseite nach unten eineinhalb Stunden braten. Dann das ausgetretene Fett abschöpfen und die geviertelten Zwiebeln, die geviertelten Äpfel und die grob zerkleinerte Karotte in das Salzwasser geben und mit dem Gänsefond aufgießen. Die Brüste und Keulen wenden und mit der Hautseite nach oben auf das Obst und Gemüse legen, so dass die Brüste nur noch wenig in den Fond eintauchen. Von Zeit zu Zeit mit einer Gabel in die Haut stechen, damit das Gäsefett gut ablaufen kann. Weitere dreieinhalb Stunden bei 150 Grad braten, dabei etwa jede halbe Stunde die Haut mit etwas kaltem Salzwasser bepinseln.