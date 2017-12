Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Wer dabei war, erlebte rückhaltlose Freude, Mädchen und Jungen, ganz kleine und schon große, die mit ehrlicher Dankbarkeit ihre liebevoll verpackten Geschenke vom Weihnachtsmann und seiner Frau entgegennahmen.

Elf Mädchen und Jungen leben in der Wohnstätte für geistig Behinderte in Hoppegarten. Dort kümmern sich 24 Stunden am Tage, sieben Tage in der Woche zehn pädagogische Mitarbeiter und drei technische Kräfte um die Kinder, die aus verschiedenen Gründen nicht zu Hause leben können. Die Wohnstätte wird vom Landkreis Märkisch-Oderland unterhalten. Genau mit den finanziellen Sätzen, die dafür gesetzlich vorgeschrieben sind. Um auch nur einen zusätzlichen Wunsch zu erfüllen, braucht es Spenden.

Claudia Kirschenbaum und ihr Kollege Pierre Karohs, die in Hoppegarten seit Frühling dieses Jahres das Haus der Generationen managen, erfuhren über Bürgermeister Karsten Knobbe von dieser Wohnstätte. "Ich war sofort begeistert von der Herzlichkeit, mit der ich dort begrüßt wurde. Und, mir war gleich klar, wenn wir zu Weihnachten etwas Karitatives tun, dann für diese Mädchen und Jungen", erzählt die 34-Jährige. Aus Berlin, wo sie zu Hause ist, hat sie die Idee der Wunschsterne mitgebracht. Sozial benachteiligte Familien werden dort bedacht.

Am 30. November kamen Kinder aus der Wohnstätte ins Haus der Generationen und schmückten eine wunderschöne Nordmanntanne mit ihren selbst gebastelten Sternen. Auf denen so bescheidene Wünsche wie eine CD-Box von Anna und Elsa, ein Auto, das möglichst doll blinkt, eine CD von Vanessa Mai oder eine Duplo-Eisenbahn standen. Auch die Wohnstätte selbst hatte zwei Sterne angehängt. "Wir möchten gern unseren sehr mobilen Kindern im Freien Spielgeräte kaufen. Vielleicht ein Trampolin. Das können wir uns aber aus den normalen Zuwendungen nicht leisten", erzählt Wohnstättenleiterin Sabine Viere.

"Schon nach wenigen Tagen waren alle Sterne gepflückt. Viele Menschen, die in unser Haus der Generationen kommen, im Monat sind das bei den verschiedenen Angeboten gut und gerne 250 Leute, fanden die Idee toll und haben einen Stern mitgenommen und den Wunsch erfüllt", berichtet Claudia Kirschenbaum erfreut. Sie möchte diese Wunsch-Stern-Aktion zu einer Tradition in der Weihnachtszeit werden lassen.

Volker Adloff und seine Frau Renate waren zwei der Sternepflücker. "Es war uns einfach ein Bedürfnis, den Kindern zu helfen. Denen, die zu wenig Beachtung in unserer Gesellschaft finden, wollten wir etwas Gutes tun", erzählten die beiden. Und haben den Wunsch von Basti (16) nach einem Lego-Polizeiauto erfüllt.

Neben ihnen haben sich auch die Buck AG (300 Euro), die Rewu GmbH (150 Euro) und der Siedlerschutzverein Birkenstein (100 Euro) eingebracht. Und so waren nicht nur die Kinder ganz gerührt, sondern auch Sabine Viere, die sich mit Tränen in den Augen bei allen bedankte. Übrigens auch bei dem anonymen Spender, der immer wieder der Wohnstätte in unregelmäßigen Abständen unerkannt Geld zukommen lässt. "Vor wenigen Tagen waren es 1500 Euro. Wir freuen uns so für unsere Kinder", sagte die 33-Jährige.