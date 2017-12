Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (OGA) Viele Pläne, Starkregen, Bauanfragen und neue interne Strukturen: Es war ein anstrengendes Jahr für die Verwaltung, aber auch ein gutes Jahr für Hohen Neuendorf. Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) zieht eine positive Jahresbilanz über eine attraktive Stadt.

"Das Jahr ist schnell vergangen, weil es auch viel zu tun gab", sagt Bürgermeister Steffen Apelt. Seine Bilanz fängt nicht vor der Haustür an, sondern drin. Denn im Rathaus hat sich dieses Jahr viel verändert. Die Verwaltungsbereiche sind zu Teilen anders sortiert worden, und es gibt nun einen direkten Stadtservice. "Die Umstrukturierung hat uns Zeit gekostet, es war ein lernender Prozess, und auch die Mitarbeiter mussten sich erst zurechtfinden", so Apelt. Auch einige Satzungen, beispielsweise die Straßenreinigungssatzungen, wurden neu gefasst. "Da haben wir auch den Stadtverordneten dieses Jahr viel zugemutet", dankt der Bürgermeister für die Zusammenarbeit.

Hohen Neuendorf begibt sich zudem auf den Weg der papierlosen Verwaltung, und zwar nicht nur deshalb, weil die Büros im neuen Rathausanbau gar nicht mehr viel Platz für Schränke aufweisen werden. Die Umstellung auf die elektronische Bearbeitung fast aller Vorgänge habe den Vorteil, dass die Mitarbeiter sich leichter einen Überblick verschaffen und Prozesse so optimieren könnten, erklärt Hauptamtschef Alexander Tönnies. Zu erreichen, dass alle nach einem einheitlichen System arbeiten, sei für alle neu und gar nicht leicht gewesen. "Damit wird es aber für alle leichter, beispielsweise nachzuvollziehen, in welchem Stadium sich ein Vorgang befindet", so Tönnies. Künftig sollen sich die Neuerungen dann auch nach außen hin zeigen. Für einiges müssten die Hohen Neuendorfer dann nicht mehr persönlich ins Rathaus kommen. "Natürlich ist es wichtig, die IT-Sicherheit zu gewährleisten. Da sind wir auch in enger Absprache mit anderen Kommunen und halten uns an landesweite Vorgaben", erklärte Tönnies. Auch der Umzug in den Rathausanbau Mitte des kommenden Jahres sei noch einmal eine Herausforderung.

Insgesamt werde sich die Verwaltung auf einen immer mehr städtischen Charakter Hohen Neuendorfs ausrichten, so Apelt. Denn der Wunsch, in Hohen Neuendorf zu leben, scheint ungebrochen. Immer wieder melden sich Familien in der Verwaltung, die nach Wohnraum oder Grundstücken suchen.

"Unsere wichtigste Aufgaben sehe ich darin, unserer Bürgerschaft und den Zuzugswilligen bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zur Verfügung stellen zu können, ohne dass Verkehr und Infrastruktur darunter leiden und sich das Stadtbild wesentlich verändert", legt sich das Stadtoberhaupt fest.

Der Zuzug müsse gut koordiniert sein. Eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft soll 2018 in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der in Hohen Neuendorf Eigentümer von einigen bebaubaren Flächen ist, auf jeden Fall auf den Weg gebracht werden. "Wir werden nicht Hunderte von Wohnungen bauen. Aber wir wollen in dieses Thema einsteigen und ein bisschen regulierend wirken können."

Auf den familiären, grünen Wohnstandort soll dabei der Fokus liegen. Das integrierte Stadtentwicklungskonzept, das die künftigen Entwicklungsschwerpunkte im Wohnungsbau mit der Schillerpromenade, der Friedrich-Naumann-Straße, dem Zug entlang der Bundesstraße 96 zwischenWildbergplatz und Erdmannstraße sowie Bergfelde Nord und Süd rund um den S-Bahnhof benennt, sieht Apelt als geeignetes Instrument, Stadtentwicklung zu steuern. Dazu gehöre ebenso die Überlegung, zu beiden Seiten der Oranienburger Straße Wohnungsbau zu schaffen. Ob eine förmliche städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, wie es sie mehr als zwei Jahrzehnte lang für Borgsdorf gegeben hat, die passende Form dafür ist, wird noch in einer Voruntersuchung geprüft. "Ziel ist es, die gewachsenen Siedlungsgebiete vor zu großer Verdichtung zu schützen", so Apelt. Zur Lebensqualität der Einwohner gehörten dabei neben der nötigen Infrastruktur wie Kitas und Schulen auch Grünzüge und gestaltete Erlebnisflächen, beispielsweise ein Stadtpark am Wasserturm, der bis nach Birkenwerder reichen soll.

Seit Mitte des Jahres können alle Hohen Neuendorfer selbst sehen, wie belebend ein gut angenommener Spielplatz auf das Stadtbild wirkt. Im Juni wurde der Kistenplatz fertiggestellt, der seither selbst bei mäßigem Wetter gut frequentiert wird. Der Skulpturen-Boulevard und der neue Adventsmarkt am Wasserturm sieht Steffen Apelt ebenfalls als Erfolge an. 2018 wird mit dem dann umgestalteten Adolf-Damaschke-Platz ein weiterer Spielplatz fertig. Der Rathausvorplatz soll zu einem Ort der Begegnung werden, und auch für den Sportplatz Bergfelde hofft der Bürgermeister im kommenden Jahr auf einen ersten Spatenstich.

Nicht alle Blütenträume sind in den vergangenen Monaten gereift: So wurde die Idee eines Nahwärmekonzepts nach einer Prüfung verworfen, weil es zu unwirtschaftlich wäre. Wie es 2018 mit der kostenlosen Laubentsorgung weitergeht, stehe noch nicht fest, so Apelt. "Vielleicht versuchen wir, es anders zu organisieren."

Mit dem Hortneubau in der Waldstraße, der nach den letzten Planungen noch einmal vergrößert worden ist, geht es im kommenden Jahr los. Die Eröffnung des Rathausanbaus wird Mitte des Jahres mit einem Tag der offenen Tür und Bürgerfest gefeiert, verspricht Apelt. Der Empfangsbereich werde künftig größer und einladend gestaltet sein und auch weiterführende Aufgaben übernehmen. Alle für die Öffentlichkeit wichtigen Bereiche der Verwaltung seien dann barrierefrei zu erreichen. Das traditionelle Herbstfest am zweiten Septemberwochenende steht mit geringfügig verändertem Standort auch fest.

"Ich denke, es war insgesamt ein gutes Jahr", sagt Steffen Apelt. Das nächste werde nicht weniger arbeitsreich werden, kündigt er an.