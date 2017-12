Die letzten Kalender-Exemplare

Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Wer sich das kommende Jahr über an vielen bunten Kinderzeichnungen erfreuen möchte, kann sich den Kalender der Bürgerstiftung Fehrbellin an die Wand hängen. Darin sind schließlich Monat für Monat Bilder zu sehen, die die Kinder der Grundschulen Wustrau und Fehrbellin beim vergangenen Wettbewerb eingereicht haben. 500 solcher Zeitplaner hat die Stiftung drucken lassen. In den vergangenen Wochen waren diese bereits kostenlos beziehungsweise gegen Spenden bei den Weihnachtsaufführungen der Schulen verteilt worden. "Jetzt haben wir vielleicht noch 30 Stück", so Anja Uckrow von der Fehrbelliner Gemeindeverwaltung. Wer noch ein Exemplar ergattern möchte, kann sich auch noch zwischen Weihnachten und Neujahr zu den üblichen Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung im Zimmer 20 melden.

Dort kann sich auch jeder über die im Jahr 2016 gegründete Stiftung informieren, mit deren Zinsgewinn Projekte in der Gemeinde unterstützt werden sollen. Mit einer halben Million Euro ging die Stiftung an den Start. Jeder kann mit einer Spende, auch Zustiftung genannt, dazu beitragen, dass der Kapitalstock und damit der Zinsgewinn wächst, der ausgeschüttet wird. Wer einmal 1000 Euro zustiftet wird laut Satzung auch Mitglied in der Zustifterversammlung, aus dem der Stiftungsrat gebildet wird.

Die Stiftung freut sich laut Uckrow über jeden Unterstützer - nicht nur über die, die Geld geben, sondern auch über alle, die für sie werben. "Wir müssen sie noch bekannter machen", sagt sie. Deshalb wird auch jeder Helfer gebraucht, der zum Beispiel bei Festen in den Ortsteilen der Gemeinde ein wenig die Werbetrommel rührt. Denn zuletzt war das Geld, das die Stiftung vergeben konnte nicht einmal komplett abgerufen, weil sie offenbar noch zu unbekannt ist.

Derzeit hat die Bürgerstiftung auch noch einen Preis für das schönste Foto aus der Gemeinde ausgelobt. Wer unter dem Motto "Fehrbellin mal anders entdecken" bis Ende September 2018 Aufnahmen einreicht, hat nicht nur die Chance auf einen Gewinn. Aus den schönsten Fotos soll zudem eine Ausstellung gestaltet werden.

Zu erreichen ist die Bürgerstiftung Fehrbellin in der Johann-Sebastian-Bach-Straße6, 16833 Fehrbellin, und unter info@buergerstiftung-fehrbellin.de