Donnerstag kostenlos ins Kino

Sandra Euent

Rathenow (BRAWO) Der Tag solle nicht wieder in Vergessenheit geraten, sagt Kinobetreiberin Christl Schneewind. Gemeint ist der 28. Dezember, der Tag der Ersterwähnung Rathenows, der sich 2016 zum 800. Mal jährte. Auch in diesem Jahr möchte Christl Schneewind diesen Tag feiern, "800+1" sozusagen. Aber sie will dabei nicht nur an die lange Tradition und Geschichte der Stadt erinnern, sondern sie möchte sich der Zukunft zuwenden. Kinder seien diese Zukunft, und deswegen lädt Christl Schneewind am 28. Dezember um 10.00 und 12.00 Uhr Kinder in das Haveltorkino ein, um sich einen Kinderfilm aus dem laufenden Programm kostenlos anzusehen. Unterstützt wird diese Aktion vom Verein Unternehmer für Rathenow und dem Rotary Club Havelland. Popcorn spendieren die Wirtschaftsjunioren Havelland.

Welche Filme es zu sehen geben wird, macht Christl Schneewind davon abhängig, wie viele Kinder kommen. Bis zu vier Kinosäle könnten bespielt werden. "Wir sind flexibel und entscheiden das spontan", so die Kinobetreiberin, die natürlich vor Ort sein wird.

Die Aktion, am Jahrestag der Ersterwähnung etwas für die Kinder der Stadt zu tun, dürften gern auch noch mehr Menschen unterstützen, wenn es nach Christl Schneewind geht. Beispiele hat sie auf einem Flyer zusammengefasst: Spielsachen verschenken, zu einem Eis einladen, einen Schwimmbadbesuch ermöglichen. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. So könnten vielleicht 2018, zu Rathenow "800+2", schon viele Aktionen für die Kinder der Stadt stattfinden, die einerseits daran denken lassen, wie lange hier schon Menschen leben, und andererseits mit den Kindern die Zukunft im Blick haben.