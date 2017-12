Triathlon als sportliche Herausforderung

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel (MOZ) Nach dem überaus erfolgreichen ersten Volkstriathlon, dem Ketziner Fischerman, zu dem in diesem Jahr Hobby-Sportler aus ganz Deutschland angereist waren, wird es am 1. Juli 2018 eine zweite Auflage geben, teilt die Stadtverwaltung mit. Für die Organisation zeichnen wieder die Stadtverwaltung, das Ketziner Sportstudio und Burkhard Severon verantwortlich. Die Anmeldung ist ab dem ersten Januar 2018 möglich.

Der Link zur Anmeldeseite wird auf der Internetseite des Ketziner Fischerman unter www.ketzin-fischerman.de veröffentlicht. Wer nicht gleich alle drei Disziplinen absolvieren möchte, kann auch in einer Staffel starten. Den Startschuss im Strandbad wird am 1. Juli um 9.30 Uhr Fischerkönigin Lisa-Marie Zessin geben. Zu absolvieren sind 600 Meter Schwimmen und nach den 100 Meter Wechselzone anschließend die 20 Kilometer mit dem Rad über den Ortsbereich Brückenkopf nach Tremmen, Etzin und zurück zum Strandbad. Der abschließende fünf Kilometer-Lauf nimmt die Route in Richtung Fähre, Werdersche Straße, zum Marktplatz im Stadtzentrum und an Kirche, Rathaus und Freilichtbühne vorbei entlang der Havelpromenade zum Fischerviertel und weiter bis zum Ziel Strandbad. Die volkssportliche Veranstaltung ist offen für jedermann ab dem 16. Lebensjahr, allerdings mit der Einschränkung, dass bis zum vollendeten 18. Lebensjahr die Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorzulegen ist. In der Staffel beträgt das Mindestalter vierzehn Jahre. Die einzelnen Abschnitte und die Endzeit werden elektronisch per Chip erfasst. Sportler, die sich bis zum 31. März anmelden, zahlen 40 Euro Startgeld, in der Staffel 25 Euro. Ab dem 1. April erhöht sich das Startgeld um jeweils fünf Euro. Anmeldungen sind bis spätesten 26. Juni möglich. Wie die Organisatoren mitteilen, ist das Teilnehmerfeld auf 300 Starter begrenzt.