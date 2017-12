Chronologie der Innenpolitik im Jahr 2017 - Teil 1

dpa

Berlin (dpa)

17.01. Das Bundesverfassungsgericht lehnt ein Verbot der rechtsextremen NPD ab. Sie sei zwar verfassungsfeindlich, aber zu bedeutungslos. Damit weisen die Richter einen Antrag der Länder im Bundesrat ab.

19.01. Der Bundestag beschließt einstimmig die Freigabe von Cannabis auf Rezept. Damit sollen etwa Schmerzen von schwerkranken Krebspatienten gelindert werden.

22.01. Der britische Historiker und Publizist Timothy Garton Ash wird mit dem Aachener Karlspreis für Verdienste um Europa ausgezeichnet. Als «englischer Europäer und europäischer Engländer» streite er für ein geeintes Europa.

27.01. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wird Außenminister. Er löst Frank-Walter Steinmeier (SPD) ab, der für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert. Staatssekretärin Brigitte Zypries (SPD) übernimmt das Wirtschaftsministerium.

06.02. Auch die CSU bekennt sich in München zu Angela Merkel (CDU) als gemeinsamer Kanzlerkandidatin beider Unionsparteien. Die CDU hatte Merkel bereits im Dezember 2016 bestätigt.

12.02. Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird von der Bundesversammlung in Berlin als Nachfolger von Joachim Gauck zum 12. Bundespräsidenten gewählt. Er war gemeinsamer Kandidat von SPD und Union. Steinmeier tritt das Amt am 19. März an.

02.03. Das Bundesverwaltungsgericht erlaubt schwerkranken Menschen in Extremfällen den Zugang zu tödlichen Medikamenten. Sie dürften entscheiden, wie und wann sie aus dem Leben scheiden wollen.

08.03. Ausländische Politiker brauchen für Wahlkampfreden in Deutschland eine Genehmigung der Regierung, entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Vorausgegangen war ein Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Spitzenpolitiker in Deutschland.

09.03. Der Bundestag beschließt eine Ausweitung der Videoüberwachung in der Öffentlichkeit, um Gewalttaten zu begegnen. Der Bundesrat stimmt am 31. März zu.

19.03. Martin Schulz wird auf einem SPD-Parteitag in Berlin mit jeweils 100-prozentiger Zustimmung zum neuen Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten gewählt. Sigmar Gabriel hatte auf beide Ämter verzichtet.

24.03. Nach Bedenken der EU beschließt der Bundestag Änderungen der Pkw-Maut. Weil Thüringen im Bundesrat seine Blockade aufgibt, kann das Projekt umgesetzt werden. Am 17. Mai stoppt die EU-Kommission ein Verfahren gegen Deutschland.

26.03. Bei der Landtagswahl im Saarland kommt die CDU auf 40,7 Prozent (+5,5 Prozentpunkte). Die SPD rutscht unter die 30-Prozentmarke. Auch die Linkspartei (12,9) hat Verluste. Die Grünen scheitern, die AfD (6,2) zieht in den Landtag ein. Union und SPD setzen ihre große Koalition fort.

23.04. Ein AfD-Parteitag in Köln wählt den rechtsnationalen Parteivize Alexander Gauland und die wirtschaftsliberale Alice Weidel zu Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Im Streit hatte Parteichefin Frauke Petry am 19. April verzichtet.

26.04. Im bayerischen Hammelburg wird ein unter falschem Namen als syrischer Flüchtling getarnter Bundeswehr-Oberleutnant festgenommen. Der 28-jährige Franco A. soll einen rechtsterroristischen Anschlag geplant haben, was sich später nicht erhärten lässt.

07.05. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein verliert die rot-grüne Regierung ihre Mehrheit. Die CDU schafft 32,0 Prozent, SPD 27,2, Grüne 12,9 und FDP 11,5. Der AfD zieht mit 5,9 Prozent erstmals ins Parlament. CDU-Wahlgewinner Daniel Günther bildet am 28. Juni eine «Jamaika»-Koalition aus Union, FDP und Grünen.

14.05. Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird Rot-Grün abgewählt. Die CDU steigert sich auf 33,0 Prozent, die FDP auf 12,6 Prozent. SPD (31,2) und Grüne (6,4) verlieren kräftig, die AfD (7,4) ist erneut erfolgreich. CDU-Landeschef Armin Laschet bildet Ende Juni eine Regierung mit der FDP.

18.05. Der Bundestag erleichtert die Abschiebung ausreisepflichtiger Flüchtlinge. Zur Feststellung der Identität können Handys ausgewertet werden. Gefährliche Ausländer sollen Fußfesseln tragen.

30.05. Erwin Sellering, SPD-Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, kündigt wegen einer Krebserkrankung seinen Rücktritt an. Die bisherige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) übernimmt das Amt am 4. Juli. Ihre Nachfolgerin wird SPD-Generalsekretärin Katarina Barley.