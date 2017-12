Chronologie der Innenpolitik im Jahr 2017 - Teil 2

dpa

Berlin (dpa) 01.06. Der Bundestag billigt eine Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern ab 2020. Die Länder erhalten jährlich 9,75 Milliarden Euro, im Gegenzug bekommt der Bund mehr Kompetenzen.

07.06. Das Bundesverfassungsgericht erklärt die von 2011 bis 2016 erhobene Brennelementesteuer für nichtig. Der Bund muss den Atomkonzernen 6,3 Milliarden Euro zurückzahlen.

22.06. Der Bundestag hebt frühere Urteile gegen Homosexuelle auf, der Bundesrat stimmt im Juli zu. Auf der Basis des früheren Paragrafen 175 waren mehr als 60 000 Menschen verurteilt worden.

30.06. Der Bundestag sagt Ja zur Ehe für homosexuelle Paare. Eine Woche später stimmt der Bundesrat zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte das Thema wenige Tage zuvor überraschend in einer Diskussion angesprochen.

01.07. Der verstorbene deutsche Ex-Kanzler Helmut Kohl (CDU) wird als erste Persönlichkeit in der EU-Geschichte mit einem Trauerakt im Europaparlament in Straßburg geehrt. Beigesetzt wird er in Speyer.

06.07. Das lange umstrittene Gesetz über mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen tritt in Kraft. Der Bundestag hatte es am 30. März verabschiedet.

07.07. Der zweitägige G20-Gipfel in Hamburg wird von gewalttätigen Straßenkrawallen überschattet. Beim Thema Klimaschutz verweigert sich US-Präsident Donald Trump, der Absage an Protektionismus stimmt er zu.

04.08. Mit dem Fraktionsaustritt der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten und ihrem Wechsel zur CDU verliert die rot-grüne Koalition in Niedersachsen ihre knappe Mehrheit. Am 28. August löst sich das Parlament für vorzeitige Neuwahlen auf.

24.09. Bei der Bundestagswahl stürzt die CDU/CSU auf 32,9 Prozent ab (-8,6 Punkte). Der Regierungspartner SPD landet bei einem Allzeittief von 20,5 Prozent (-5,2). Grüne (8,9) und Linkspartei (9,2) behaupten sich, die FDP (10,7) schafft es wieder ins Parlament. Der rechtsnationalen AfD gelingt es mit 12,6 Prozent erstmals. Die SPD lehnt eine große Koalition ab.

08.10. CDU und CSU einigen sich nach langem Streit darauf, dass jährlich maximal 200 000 Flüchtlinge aufgenommen werden. Ankömmlinge sollen in speziellen Zentren untergebracht werden.

15.10. Bei der vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen verbessert sich die SPD auf 36,9 Prozent (+4,3 Punkte). Union (33,6 Prozent), Grüne (8,7) und FDP (7,5) machen Verluste. Die AfD (6,2) ist erstmals im Landtag. SPD und CDU bilden eine große Koalition unter Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

18.10. Wegen des schlechten Ergebnisses seiner sächsischen CDU bei der Bundestagswahl kündigt Ministerpräsident Stanislaw Tillich überraschend seinen Rücktritt im Dezember an. Bei der Wahl war die AfD stärkste Kraft vor der Union geworden.

20.10. In Berlin beginnen Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen für eine mögliche Jamaika-Koalition. Zu den kritischen Themen der nächsten Wochen gehören Flüchtlinge, Energie, Klima und Finanzen.

24.10. In Berlin tritt der neue Bundestag erstmals zusammen. Mit 709 Abgeordneten und sechs Fraktionen ist er so groß wie nie. Der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wird zum Parlamentspräsidenten gewählt.

08.11. Das Bundesverfassungsgericht verlangt eine Änderung des Personenstandsrechts zugunsten von Intersexuellen. Außer «männlich» und «weiblich» muss das Geburtenregister künftig eine dritte Option vorsehen.

19.11. Weil die «Vertrauensbasis fehlt», bricht die FDP die mehrwöchigen Jamaika-Sondierungsgespräche mit Union und Grünen überraschend ab. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erörtert mit allen Parteien Auswege aus der politischen Krise.