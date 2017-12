Chronologie der internationalen Politik im Jahr 2017 - Teil 1

dpa

Brüssel (dpa) 01.01. In einem Nachtclub in Istanbul (Türkei) erschießt ein Kirgise 39 Besucher und verletzt 70. Die Terrororganisation IS bekennt sich zu dem Anschlag.

06.01. Einem Bericht der US-Geheimdienste zufolge hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine Kampagne zur Beeinflussung der US-Präsidentenwahl angeordnet. Sie habe sich gegen die demokratische Bewerberin Hillary Clinton gerichtet.

17.01. Der italienische Konservative Antonio Tajani wird nach 13-stündigem Wahlmarathon neuer Präsident des Europaparlaments und Nachfolger des Deutschen Martin Schulz (SPD).

20.01. Der Republikaner Donald Trump wird als 45. Präsident der USA vereidigt. Vizepräsident ist Mike Pence. Trump ist Nachfolger des Demokraten Barack Obama.

27.01. US-Präsident Donald Trump erlässt einen Einreisestopp für Personen aus muslimischen Ländern. Nach langem juristischen Tauziehen und mehreren Änderungen gibt der Oberste Gerichtshof im Dezember vorerst grünes Licht.

29.01. In Bukarest und anderen Städten Rumäniens protestieren fast 100 000 Menschen gegen Amnestiepläne für korrupte Amtsträger. Die Regierung stürzt im Juni.

11.02. Nordkorea startet eine Serie von nahezu 20 Tests mit Mittel- und Langstreckenraketen bis zum Herbst. Anhaltende Proteste des UN-Sicherheitsrats beeindrucken das Regime nicht.

14.02. Deniz Yücel, deutsch-türkischer Korrespondent der «Welt», wird in Istanbul (Türkei) wegen Terrorismus verhaftet. Auch der Fall des vorübergehend inhaftierten Menschenrechtlers Peter Steudtner belastet das deutsch-türkische Verhältnis.

07.03. Das ungarische Parlament beschließt die Internierung aller Flüchtlinge in grenznahen Containerdörfern. Dort sollen sie den Ausgang ihres Asylverfahrens abwarten.

10.03. Südkoreas Verfassungsgericht setzt Präsidentin Park Geun Hye wegen eines Korruptionsskandals ab. Am 9. Mai wird der Sozialliberale Moon Jae In ihr Nachfolger.

15.03. Die rechtsliberale VVD des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte behauptet sich bei der Parlamentswahl als stärkste Kraft vor den extremen Rechtspopulisten von Geert Wilders. Die Bildung einer Mitte-Rechts-Regierung unter Rutte dauert bis Oktober.

29.03. Die britische Regierung verkündet in einem Schreiben an die Europäische Union ihren Austritt aus dem Staatenbund zum Frühjahr 2019. Verhandlungen über Verfahren und Bedingungen des Brexits beginnen im Juni in Brüssel.

04.04. Bei einem Angriff mit dem verbotenen Giftgas Sarin werden in der syrischen Rebellenstadt Chan Scheichun mehr als 80 Menschen getötet. Ein UN-Report vom Oktober macht die syrische Luftwaffe verantwortlich.

16.04. Beim türkischen Referendum zur umstrittenen Einführung eines Präsidialsystems stimmen 51,4 Prozent dafür, 48,6 Prozent dagegen. Die Zustimmung der Deutsch-Türken ist mit über 60 Prozent weit größer als das Ergebnis im Land selbst.

07.05. Emmanuel Macron gewinnt den zweiten Durchgang der französischen Präsidentenwahl mit 66,1 Prozent der Stimmen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen kommt auf 33,9 Prozent. Der europafreundliche Macron tritt sein Amt am 14. Mai an. Am 18. Juni gewinnt seine Partei die absolute Mehrheit im Parlament.

15.05. Die Türkei untersagt Bundestagsabgeordneten den Besuch deutscher Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Aus Protest verlegt die Bundeswehr ihre über Syrien operierenden Tornado-Aufklärer im Oktober nach Jordanien.

22.05. Bei einem Popkonzert in Manchester zündet ein islamistischer Selbstmörder eine Sprengladung und tötet 22 Besucher. Der Anschlag ist der schwerste einer Serie in Großbritannien.

31.05. Beim Anschlag mit einer in einem Tanklastwagen versteckten Bombe in der Nähe der deutschen Botschaft in Kabul (Afghanistan) sterben mindestens 150 Menschen. Die Botschaft wird schwer beschädigt.

01.06. US-Präsident Donald Trump kündigt den Austritt seines Landes aus dem Pariser Klimaabkommen an. Der Rückzug kann nicht vor dem Jahr 2020 wirksam werden.

08.06. Bei der Unterhauswahl in Großbritannien verlieren die regierenden Konservativen ihre absolute Mehrheit. Theresa May bildet am 29. Juni eine Minderheitsregierung.