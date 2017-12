Chronologie der internationalen Politik im Jahr 2017 - Teil 2

dpa

Brüssel (dpa) 10.07. Nach einer neunmonatigen Großoffensive verkündet der Irak die Befreiung der Stadt Mossul von der Terrororganisation IS. Weite Teile der Stadt liegen in Trümmern.

24.07. Nach Massendemonstrationen blockiert Polens Präsident Andrzej Duda die bereits verabschiedete Reform des Obersten Gerichts. Eine Novelle zur Neuordnung der allgemeinen Gerichte unterschreibt er.

30.07. Auf Anordnung des sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro wählt Venezuela eine Verfassungsgebende Versammlung. Die meisten Abgeordneten sind Anhänger seines Regimes. Wochenlange Proteste gegen Maduro fordern viele Todesopfer.

17.08. Islamisten marokkanischer Herkunft ermorden in Barcelona (Spanien) mit einem Lastwagen 15 Menschen, später eine Frau im Badeort Cambrils. Die Polizei erschießt fünf mutmaßliche Mitglieder der Terrorzelle.

25.08. Nach Angriffen von muslimischen Rohingya im Westen des südostasiatischen Myanmar schlägt das Militär massiv zurück. Die Gewaltwelle löst eine Massenflucht der im buddhistischen Land diskriminierten Minderheit nach Bangladesch aus.

03.09. Nordkorea testet im Nordosten des Landes seine bislang mächtigste Nuklearwaffe. Die Führung behauptet, es sei eine Wasserstoffbombe gewesen.

06.09. Ungarn und die Slowakei müssen einen Beschluss der EU-Innenminister von 2015 zur Umverteilung von 120 000 Flüchtlingen befolgen. Das entscheidet der Europäische Gerichtshof.

20.09. Im UN-Hauptquartier unterzeichnen zunächst 50 Staaten den Vertrag gegen Atomwaffen. Die Atommächte und die meisten Nato-Länder lehnen den Vertrag ab. Deutschland vermisst Mechanismen zur Überprüfung.

01.10. Bei einem vom spanischen Verfassungsgericht verbotenen Referendum in Katalonien stimmen 92 Prozent für die Unabhängigkeit der Region. Madrid entmachtet die Separatisten-Regierung von Carles Puigdemont.

06.10. Der Friedensnobelpreis geht an die internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung (Ican). Dem Bündnis mit Sitz in Genf gehören 450 Organisationen und Friedensgruppen an.

12.10. Die verfeindeten Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah unterschreiben in Kairo einen Versöhnungsvertrag. Die Hamas will die Kontrolle des Gazastreifens an die Fatah übergeben.

14.10. In Mogadischu explodieren zwei Tonnen Sprengstoff auf einem Lastwagen und töten 358 Menschen. Für den schwersten Anschlag in der Geschichte Somalias macht die Regierung die Terrormiliz Al-Shabaab verantwortlich.

15.10. Die Parlamentswahl in Österreich gewinnt die Volkspartei ÖVP mit Sebastian Kurz deutlich (31,5 Prozent). Die SPÖ (26,9) kommt auf den zweiten Platz. Mit 26,0 Prozent erzielt die rechtsgerichtete FPÖ ihr bislang bestes Ergebnis. ÖVP und FPÖ verhandeln über die Bildung einer Regierung.

16.10. Die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia wird in ihrem Wagen im Norden der Insel mit einer Autobombe getötet. Die 53-Jährige hatte Verwicklungen prominenter Leute in den Finanzskandal mit den Panama-Papieren aufgedeckt.

17.10. Ein kurdisch geführtes Militärbündnis vertreibt die Terrormiliz IS nach über viermonatigen Kämpfen aus ihrer syrischen Hochburg Al-Rakka.

05.11. Die «Süddeutsche Zeitung» und andere Medien berichten über die «Paradise Papers», in denen Daten über Tausende Fälle von Steuervermeidung zusammengetragen wurden. Sie betreffen Konzerne, Geschäftsleute und Politiker.

15.11. Im südafrikanischen Simbabwe putscht die Armee und stellt den langjährigen Staatschef Robert Mugabe (93) unter Hausarrest. Am 21. November tritt er zurück. Nachfolger wird der frühere Vizepräsident Emmerson Mnangagwa.

22.11. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag (Niederlande) verurteilt den bosnisch-serbischen Ex-General Ratko Mladic zu lebenslanger Haft. Er wird für das Massaker an bosnischen Muslimen 1995 in Srebrenica verantwortlich gemacht.

24.11. Bei einem Anschlag auf eine Moschee im Norden der Sinai-Halbinsel sterben mindestens 305 Menschen. Bei dem verheerendsten Attentat in der jüngeren Geschichte Ägyptens zünden Islamisten Sprengsätze und schießen auf Gläubige.