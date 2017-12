Viele Projekte und keine Beleidigungen

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Die Europaschule von Saldern-Gymnasium in der Havelstadt gehört zu 71 Schulen deutschlandweit, die die Auszeichnung "Schule ohne Rassismus" erhalten haben. Eine Initiative von Schülern vor einigen Jahren machte dies möglich.Laut Schulleiter Thomas Reuß wird das Prinzip Schule ohne Rassismus tag täglich auf dem Gelände des von Saldern-Gymnasiums gelebt. Dabei kommt es nicht nur auf Projekte an. Es geht auch um den Umgang zwischen Lehrern und Schülern und Schülern untereinander. Stichwort Respekt. "Viele Bausteine aus den verschiedensten Bereichen tragen dazu bei", erklärt Reuß. Klar werden auch pro Schuljahr ein paar Projekte stattfinden, die sich auf die Auszeichnung beziehen. So war beispielsweise eine Gruppe von Schülern im Alter von 16 Jahren bei einem Seminar. Thema: Was ist Rassismus? Den Titel "Schule ohne Rassismus" bekommt eine Schule aber nicht einfach so. Hierzu ist es notwendig sich zu den Zielen zu bekennen und eine sogenannte Selbstverpflichtung zu unterschreiben. Zu den Zielen gehört u.a. sich gegen diskriminierende Äußerungen oder Handlungen zu wenden und eine offene Auseinandersetzung mit einem gemeinsamen Weg zu finden. Diskriminierende Äußerungen können nicht nur gegen die Herkunft von Menschen abzielen, sondern auch zu Alter und Geschlecht passieren. So findet ein spezieller Biologieunterricht statt, indem die Anwesenden über die Geschlechterrollen aufgeklärt werden. Die Europaschule hat sich verpflichtet, dass mindestens 70 Prozent der Schüler sowie Lehrer die Selbstverpflichtung unterzeichnen und somit eine Schule ohne Rassismus ist. Dieses Prädikat sollte im Sinne der guten Sache allerdings von Jahr zu Jahr aufgefrischt werden, sonst verliert das von Saldern-Gymnasium den Status. Dazu ist es nötig, dass die Verantwortlichen die neuen Schüler und Lehrer rechtzeitig mit ins Boot holen, ihr Bewusstsein schärfen und weitere Selbstverpflichtungen unterschrieben werden. Damit sind speziell die Lehrerinnen Christine Hintze und Birgit Patz betraut. Die Auszeichnung sorgt auch für Entscheidungen bzgl. einem Schulbesuch. So entschied sich Hannah Luise Barth für den Schulwechsel zum von-Saldern im Jahr 2014. Nun besucht sie die 11. Klasse und ist Schülersprecherin. Zudem nimmt sie in der Arbeitsgemeinschaft Schule ohne Rassismus teil. Dort werden aktuelle Probleme besprochen und sich mit anderen Schulen ausgetauscht. "Es gibt keine rassistische Beleidigungen bei uns. Das Wort "Neger" ist woanders zuhören nicht bei uns", berichtet die 17-jährige. Das Zusammenspiel Europaschule - Schule ohne Rassismus decke laut Barth alle Bereiche ab. Aus ihrer Sicht müsse man darauf achten, dass der Status erhalten bleibt. Apropos Europaschule: am von Saldern geht es echt multikulturell zu. Ob Austauschschüler aus Italien, Argentinien oder Indien oder ausländische Schüler, die bis zum Abitur vor Ort sein wollen. Da ist zum Beispiel Ammar Alshen. Er ist 17 Jahre alt, kommt aus Syrien und besucht die 10. Klasse. Ammar fühlt sich an der neuen Schule in der Havelstadt wohl. Sein Ziel ist es das Abitur zu bekommen und Architektur zu studieren. Und wie fühlen sich die Austauschschüler, die nur für einen begrenzten Zeitraum am von Saldern sind, so? "Es ist super toll, anfangs habe ich kaum deutsch gesprochen, ich habe viel gelernt" so Guillermina Mercau. Anfangs gab es Verständnisprobleme, die die Arbeit verkomplizierten. Die Argentinierin ist seit acht Monaten hier und geht in die 12. Klasse. In Südamerika lerne sie nicht so viele Sachen, wie in Deutschland in der Schule. Die anfängliche Kälte der Mitschüler sei gewichen. Sodass u.a. in den Pausen viel deutsch gesprochen wird und sich die Schüler untereinander gut verstehen. Italienerin Veronica Bassi lobt die Lehrer des von Salderns: "In Deutschland sind die Lehrer offener. In Italien habe man nicht so einen Kontakt zu den Lehrern, wie hier".