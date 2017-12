Kleiner Aderlass am Festtag

Holger Rudolph

Neuruppin (MZV) 94Spender beteiligten sich an der Weihnachtsaktion des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages. Etliche der Frauen und Männer ließen sich schon zum wiederholten Male ein wenig Lebenssaft abzapfen.

Während in vielen Ruppiner Haushalten zu dieser Tageszeit gekocht wurde, um auch am zweiten Festtag einen Braten auf den Tisch zu bringen, lag der 63-jährige Neuruppiner Jürgen Melzer im Kellergeschoss vom F-Haus der Ruppiner Kliniken auf einer Pritsche. Links und rechts von ihm warteten drei weitere Spender ebenfalls auf das kurze Piksen und die anschließende Blutentnahme.

"Aua, das tut weh", sagte Melzer schmunzelnd zu Teamschwester Christa Till, die gerade an seinem linken Arm zu Gange war. Dann fügte er hinzu: "Stimmt ja gar nicht. Das schmerzt überhaupt nicht." Melzer spendet seit mehr als 30 Jahren Blut. Der kleine Aderlass zu Weihnachten war für ihn trotz der Routine noch etwas Besonderes: "Ich bin 63 Jahre alt und spende heute auch zum 63.Mal." Irgendwann in den 1980er-Jahren habe er sich entschlossen, per Spende eine gute Tat zu vollbringen. Weil Blut aber nicht nur einmal benötigt wird, spendet Melzer seitdem gern und regelmäßig. Die üblichen 500 Milliliter ließ er sich auch am Dienstag wieder abzapfen.

Nach der Spende genoss Melzer einen frisch gebrühten Kaffee und konnte sich wie alle Teilnehmer vor Ort aus dem Imbissbeutel bedienen oder diesen mit nach Hause nehmen.

Auch Sandra Knaak aus Gottberg nutzte den Feiertags-Sondertermin, um mit ihrem Blut dazu beizutragen, dass die Bestände aufgefüllt werden. Die junge Frau spendet seit etwa sieben Jahren und hat bereits mehrfach die Weihnachtsaktion genutzt. Im Vorraum sah es aus wie in so mancher Allgemeinmedizinischen Praxis zur Haupt-Grippezeit. Sehr viele Stühle. Und alle waren besetzt.

Zu den geduldig Wartenden zählte auch die 31-jährige Carmen Wegener-Nehls aus Neuruppin, die ihren siebenjährigen Sohn David mitgebracht hatte. Fürs Spenden war der Junge noch nicht alt genug. "Er unterstützt mich moralisch", merkte seine Mutter lächelnd an. Bei alledem stand für David schon mal fest, später auch wie seine Mutter jedes halbe Jahr zum Spenden zu kommen: "Ich möchte dabei helfen, dass andere Menschen wieder gesund werden."

Schwester Christa und ihr Team hatten alle Hände voll zu tun. Zum Schluss bekam jeder Spender, weil Weihnachten war, auch noch einen Gutschein zum Besuch des Neuruppiner Thermalbades oder für Kaffee und Kuchen im Resort Mark Brandenburg.

Wer am Dienstag keine Zeit hatte, sich aber durchaus vorstellen kann, selbst zu spenden, hat dazu jeden Donnerstag von 14.30 bis 18.30Uhr Gelegenheit, außerdem an jedem ersten Dienstag im Monat von 10 bis 13Uhr. Spenden dürfen alle zwischen ihrem 18. und 65.Geburtstag, Dauerspender sogar bis zum 72.Geburtstag. Wichtig ist, dass sich die Spender gesund fühlen. Außerdem haben sie vor ihrem ersten Aderlass einen Fragebogen über Vorerkrankungen auszufüllen. Zudem werden sie ärztlich untersucht, ehe ihnen Blut abgenommen wird.

Nach zwei bis vier Wochen erhalten alle Erstspender ihren Blutspenderausweis. Darin wird die Blutgruppe festgehalten. Der Ausweis ist zum Beispiel wichtig, wenn der Spender selbst bei einem Unfall schnell die richtige Transfusion benötigt.

Das Team um Christa Till zeigte sich am Dienstag sehr zufrieden. Wieder einmal wurde die Weihnachtsaktion bestens angenommen. Nicht nur die bei einigen Blutgruppen recht knappen Vorräte können dank der großen Spendebereitschaft wieder aufgefüllt werden.