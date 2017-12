Turmblasen zum Weihnachtsfest

Margrit Meier

Waldsieversdorf (MOZ) "Ach", winkt Rosemarie Herbrich, die Vorsitzende des Heimatvereins, ab, "wir rätseln selbst schon, wie lange dieses Turmblasen bei uns Tradition ist." Mit einem Mitstreiter schenkt sie heißen Tee und Glühwein aus, immer wieder kommen Nachbarn. Man nimmt sich in den Arm, erkundigt sich nach der Familie, wünscht sich schöne Weihnachten. Es ist Heiligabend am Vormittag, es nieselt, doch die Stimmung ist fröhlich. "Weihnachten ohne diese Zusammenkunft hier, das geht gar nicht", sagt Peter Schmidt-Lauritsen. Und er lauscht wie viele andere den Stücken "Ihr Kinderlein kommet", "Kling, Glöckchen" und "Tochter Zion". Andere wagen den Blick vom Wasserturm auf das Treiben. Es war, so sind sich zum Schluss viele einig, das 26. Mal, dass dieses Turmblasen auf ganz besonders schöne Weise Weihnachten in Waldsieversdorf einläutet.