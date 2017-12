Plätzchenduft im Theater

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Duft frisch gebackener Plätzchen zog am Sonnabend beim Puppenspiel "Die Weihnachtsgans Auguste" von Inga Schmidt und Stefan Spitzer zumindest bis in die ersten Reihen im Bad Freienwalder Film-Theater. Nach der Vorstellung durften Klein und Groß sogar in die Dose mit den fertigen Keksen greifen. "Schön war's. Danke. Frohe Weihnachten", hieß es nach der zweiten und ebenfalls fast ausgebuchten Vorstellung. Theater-Chef Matthias S. Raupach hatte am Vorabend bei "Musical-Christmas 2017" noch selbst auf der Bühne gestanden. "Auch da war es voll", freute er auf über viele Kurzentschlossene und insgesamt 1300 Zuschauer in den vergangenen zweieinhalb Wochen.