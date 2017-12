Frischzellenkur für Alten Friedhof

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Stadt plant, den Alten Friedhof zu einer parkähnlichen Anlage aufzuwerten. Dafür wurden jetzt Fördermittel aus dem neu aufgelegten Programm "Zukunft Stadtgrün" bewilligt. Geplant ist zudem, auch den benachbarten Irrgarten in das Förderprogramm mit aufzunehmen.

Hinter dem Alten Hospital, das heute vom Seniorentreff Bumerang genutzt wird, befindet sich der Alte Friedhof. Aufgrund seiner abgeschotteten Lage - zur Breitscheidstraße hin wird er vom Sowjetischen Ehrenfriedhof optisch verdeckt - ist er nicht jedem Bürger bekannt. Seiner abgelegenen Position ist wohl auch zu verdanken, dass er gelegentlich mit Unrat verunstaltet ist. Ein Schild weist darauf hin, dass die Entsorgung von Garten- und Grünabfällen auf öffentlichen Anlagen verboten ist. Kurzum: Der Friedhof liegt brach, und er hat schon gepflegtere Zeiten erlebt. Dieser Zustand soll sich ab dem kommenden Jahr ändern.

Die Stadt plant, das Areal zu einer parkähnlichen Anlage aufzuwerten. Dafür wurden jetzt Fördermittel aus dem neu aufgelegten Bund-Länderprogramm "Zukunft Stadtgrün" in Höhe von 500 000 Euro bewilligt. Da es sich um eine Zweidrittel-Förderung handelt, muss die Stadt Eigenmittel in Höhe von 250 000 Euro beisteuern, sodass eine Summe von 750 000 Euro zur Verfügung steht. Gebaut werden soll in drei Jahresscheiben bis 2020. Bevor gebaut werden kann, muss das Areal unter anderem archäologisch untersucht werden, teilt die stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Bartelt mit. Mit der Planung wurde der Landschaftsarchitekt Christian Petzold beauftragt. Zu untersuchen sind beispielsweise auch, wo sich frühere Wege befanden.

Der Alte Friedhof wurde überflüssig, nachdem an der Storkower Straße der neue Hauptfriedhof in den 1860er Jahren angelegt worden war, berichtet Beeskows Stadthistoriker Dieter Gutsche. Der Alte Friedhof wurde in den folgenden Jahrzehnten peu à peu aufgegeben. "Als ich ein Junge war, standen noch viele Gräber", erinnert sich der 1944 geborene Gutsche. Auch Reste einer zentral gelegenen kleinen Kapelle, die sich auf einem Hügel befand, seien noch vorhanden gewesen. Heute zeugt der Sockel des Grabes der Familie von Maltitz - einer der Familienmitglieder war Landrat - von der ehemaligen Begräbnisstätte. Den Grabstein hat die Stadt eingelagert, um ihn zu sichern.

Angelegt wurde der Alte Friedhof kurz nach dem Bau des Alten Hospitals in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts. "Damals begann man wegen der Pest- und Cholerawelle, die Toten außerhalb der Stadtmauer zu beerdigen", so der Stadthistoriker. Davor wurde der Kirchhof um die Marienkirche als Friedhof genutzt.

Die Stadt hat noch weitergehende Pläne. So wird laut Kerstin Bartelt der Versuch unternommen, auch den angrenzenden Irrgarten, nach Möglichkeit sogar die Luchgärten, in "Zukunft Stadtgrün" mit aufzunehmen. "Das im Sommer aufgelegte Förderprogramm eröffnet uns neue Möglichkeiten, auch die Gebiete, die sich außerhalb des Sanierungsgebiets befinden, nun in Angriff zu nehmen", so die stellvertretende Bürgermeisterin.