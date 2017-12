Howard Griffiths dirigiert viermal die Neunte

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Alle Jahre wieder erklingt zum Jahresausklang in der Konzerthalle die Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 von Ludwig van Beethoven - kurz: Beethovens Neunte. Auch in diesem Jahr lädt das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt dazu ein, dieses besondere Werk zu genießen - und zwar am Sonnabend um 19.30 Uhr und dann noch einmal am Sonntag um 17 Uhr.

Beethovens "Ode an die Freude" kennt inzwischen nahezu jedes Kind. Die Hoffnung, dass alle Menschen Brüder werden mögen, ist ungebrochen. Traditionell endet damit in vielen deutschen Konzertsälen das alte Jahr.

Generalmusikdirektor Howard Griffiths wird beide Konzerte dirigieren. Bereits am Donnerstag und Freitag dirigiert er Beethovens Neunte im Berliner Dom. Für Howard Griffiths endet im Sommer 2018 seine letzte Konzertsaison als Chefdirigent in Frankfurt. Zuvor wird er noch mit dem Staatsorchester eine Konzertreise in die Schweiz machen. Der Hochschul-Professor Jens-Peter Weigle wird ab September neuer Chefdirigent des Staatsorchesters.