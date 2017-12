Krippenspiel beginnt mit Geburtstagsfeier

Jürgen Rammelt

Lindow (MZV) Es ist die Geburt des Jesuskindes, die alljährlich am Heiligabend von Millionen Gläubigen in aller Welt gefeiert wird. Und so war es auch am Weihnachtsabend, dem vierten Adventssonntag, in der Lindower Kirche der Fall.

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes strömten die festlich gestimmten Lindower, viele mit ihren Kindern, in die Kirche - vor allem das Krippenspiel zu erleben. Die Geschichte, die ihren Ursprung vor über 2000Jahren in Bethlehem fand, hat der Lindower Gemeindepädagoge Dirk Bock gemeinsam mit einigen Konfirmanden und Mitgliedern der Jungen Gemeinde einstudiert. Den Text für das Krippenspiel hatte er im Internet gefunden. "Auf Grund seiner Rahmenhandlung und Schlichtheit hat es mir gefallen", erklärte der für die Jugendarbeit in der Gemeinde zuständige Religionslehrer.

Die Hauptrollen spielten Laura Harbach, Clara Haack und Justus Lange. Die Oma wurde von Pauline Schubach, ebenfalls eine Lindower Jugendliche, verkörpert. Die Maria ist Isabell Kliemann aus Keller und deren Mann Josef spielte Ian Henning aus Dierberg. Das Krippenspiel war ursprünglich ohne Könige. Um der Handlung jedoch ausreichend Authentizität zu verleihen, hat Dirk Bock eine Szene mit den drei Königen hinzugefügt.

Das Stück beginnt mit einer Party, einem Kindergeburtstag, bei dem Topfschlagen auf dem Programm steht. Eines der Kinder sucht mit verbundenen Augen den Topf, während die anderen mit "Warm!"- und "Kalt!"-Rufen helfen. Im anschließenden Gespräch über das Schenken kommen die Kinder auf das Weihnachtsfest zu sprechen, an dem alle Kinder Geschenke bekommen.

Sie beschließen, ein Geschenk für das Jesuskind zu kaufen, dessen Geburt ja der Anlass für das Fest ist. Die folgenden Szenen führen die Kinder in ein Kaufhaus, wo sie den Weihnachtsmann und später eine Verkäuferin treffen. Doch ein passendes Geschenk finden sie nicht, so dass sie schließlich zu bei der Großmutter um Rat fragen.

Im Folgenden beginnt dann die bekannte Lukas-Geschichte vom Kaiser Augustus, der eine Volkszählung angeordnet hat. So finden Maria und Josef auf dem Weg zum Nachtquartier im Stall eines Wirtshauses Unterschlupf. Dort kommt das Jesuskind zur Welt, das in eine Futterkrippe gelegt wird. Natürlich dürfen auch wenig später die Hirten nicht fehlen, die das Kind bestaunen. Und nachdem die drei Könige vorbei geschaut haben, nähert sich die Handlung dem Ende entgegen. Doch vorher erklingt noch ein Weihnachtslied, gesungen von Romy Hensel und Hanna Karrasch. Letztere hat auch die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium vorgetragen.

Mit dabei ist auch ein Engel, bevor die Besucher des Weihnachtsgottesdienstes den Laienschauspielern mit Applaus für die Aufführung danken. Die anschließende Predigt wird von Dirk Bock gestaltet, der noch einmal auf die Bedeutung des Schenkens eingeht. Für den richtigen Ton sorgte auch diesmal Gerd Haenel, der die Technik bediente. An der Orgel saß Kantorin Karin Baum.

Mit dem Glaubensbekenntnis, dem gemeinsamen Gesang von "Stille Nacht, heilige Nacht" und dem Wunsch nach einer gesegneten Weihnacht geht dann der Gottesdienst zu Ende. Die heilige Nacht ist angebrochen, das Weihnachtsfest hat begonnen.